उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाई गई LED स्क्रीन पर अचानक वेब सीरीज चलने लगी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोस्वामी समाज में भारी नाराजगी है. सेवायतों ने मंदिर प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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दरअसल, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए LED स्क्रीन लगाई गई हैं. इन स्क्रीन पर मंदिर से जुड़ी जानकारियां और व्यवस्थाओं से संबंधित सूचनाएं दिखाई जानी चाहिए. लेकिन वायरल वीडियो में मंदिर के अंदर लगी LED स्क्रीन पर वेब सीरीज चलती दिखाई दे रही है. धार्मिक स्थल के भीतर इस तरह की सामग्री प्रसारित होने से सेवायतों और स्थानीय लोगों में रोष है.

पहले बाहर की स्क्रीन पर चला था अश्लील वीडियो

यह पहला मामला नहीं है, जब बांके बिहारी मंदिर की LED स्क्रीन को लेकर विवाद हुआ हो. इससे पहले मंदिर के बाहर लगी LED स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चलने का मामला सामने आया था. उस समय हाईपावर कमेटी के अध्यक्ष ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया था. अब मंदिर परिसर के अंदर ही ऐसी चूक सामने आने से निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

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हाईपावर कमेटी कुछ नहीं कर रही

बांके बिहारी मंदिर हाईपावर कमेटी के सदस्य और मंदिर के सेवायत रजत गोस्वामी ने वायरल वीडियो पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि गोस्वामी समाज लगातार इन अव्यवस्थाओं का विरोध कर रहा है, लेकिन मंदिर में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं. नियमों को तोड़कर LED स्क्रीन लगाई गई हैं. कई बार कहा गया कि स्क्रीन मंदिर के अंदर ही लगनी चाहिए, लेकिन बाहर भी स्क्रीन लगा दी गईं और उन पर बार-बार इस तरह के वीडियो चल रहे हैं.

रजत गोस्वामी ने कहा कि जब मंदिर के अंदर ही इस तरह की अश्लीलता इन माध्यमों से पहुंच रही है तो फिर ऐसी स्क्रीन लगाने की जरूरत ही क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालु अब मंदिर में फोटो खींचने और सेल्फी लेने में जुट जाते हैं, जिससे धार्मिक व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है.

फिलहाल, वायरल वीडियो ने मंदिर की LED स्क्रीन के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. श्रद्धालुओं और सेवायतों की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.

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