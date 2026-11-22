पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने का प्लान हो, लेकिन मन भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन से दूर किसी शांत जगह जाने का हो, तो हर बार सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है. आप नॉर्थ ईस्ट की इस सुंदर जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम बहुत शानदार जगह है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा भी सिक्किम के गंगटोक की खूबसूरती देखकर इसके मुरीद हो गए.

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शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे एक्टर ने यहां घूमने के लिए कुछ घंटे निकाले और अब दोबारा छुट्टियां बिताने यहां आने की इच्छा जताई है. गंगटोक में पहाड़ों के खूबसूरत नजारे, बौद्ध मठों की शांति, ठंडी हवा और सुकून भरी गलियां आपको कुछ दिन शहर की भागदौड़ से दूर कर सकती हैं, इसलिए आप भी इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

शूटिंग के बीच गंगटोक घूमे विजय वर्मा

विजय वर्मा इन दिनों जयदीप अहलावत के साथ मैडॉक फिल्म्स की क्राइम थ्रिलर 'मिशन मिर्ची' में काम कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग 15 से 20 नवंबर तक सिक्किम में हुई. इसी दौरान विजय ने अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर गंगटोक की सैर की. 21 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, 'सिक्किम, तुम कितने खूबसूरत हो'.

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एक्टर ने बताया कि शूटिंग के बीच मिले कुछ घंटों में उन्होंने यहां की खूबसूरती और संस्कृति को करीब से देखा. इस छोटी सी यात्रा ने उन्हें इतना इफेक्ट किया कि उन्होंने अगली बार यहां सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए आने का वादा भी कर लिया.

गंगटोक क्यों है घूमने के लिए खास?

पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में बसा गंगटोक सिर्फ सुंदर नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शांत माहौल और अलग संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. यहां साफ-सुथरी सड़कें, पहाड़ों के बीच बसे घर, प्रेयर फ्लैग्स और दूर तक नजर आती हिमालय की चोटियां शहर को खास बनाती हैं. मौसम साफ हो तो कंचनजंगा के शानदार नजारा देखने का मौका भी मिलता है. यहां घूमने के साथ कैफे में बैठना, बाजारों में समय बिताना और लोकल फूड का स्वाद लेना ट्रिप को यादगार बना सकता है.

गंगटोक जाएं तो इन जगहों को घूमना न भूलें

एमजी मार्ग

गंगटोक में एमजी मार्ग शाम बिताने के लिए बढ़िया जगह है. यहां गाड़ियों की आवाजाही नहीं होती, जिससे लोग आराम से टहल सकते हैं. कैफे, दुकानें और रेस्टोरेंट इस जगह की रौनक बढ़ाते हैं. वहीं रुमटेक और एंचे मठ बौद्ध संस्कृति, वास्तुकला और शांति का अनुभव करने के लिए मशहूर हैं.

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त्सोमगो झील

प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो त्सोमगो झील घूम सकते हैं, जहां पहाड़ों से घिरी झील का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. नाथुला पास हिमालय की ऊंची चोटियों और रास्तों के लिए जाना जाता है. इसके अलावा गंगटोक रोपवे से शहर का नजारा देखना और हनुमान टोक से पहाड़ों को निहारना भी अच्छा लगता है.

लोकल फूड का लें मजा

गंगटोक की ट्रिप पर मोमोज, थुकपा और स्थानीय कैफे में मिलने वाले पहाड़ी स्वाद चखना भी न भूलें. अगर आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां घूमने के साथ मन को भी आराम मिले, तो सिक्किम का यह शहर आप परिवार या दोस्तों के साथ घूम सकते हैं.

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