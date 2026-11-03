'पहले गरीबी हटाने के नारे थे, अब जमीन पर काम हो रहा', पुणे को मेट्रो की सौगात देकर बोले PM मोदी

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पुणे में मेट्रो के नए प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंजेवाड़ी से शिवाजीनगर के बीच मेट्रो शुरू होने से पुणे के IT हब को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. PM ने कहा कि नई मेट्रो लाइन से शहर के पुराने और नए इलाकों के बीच आवाजाही आसान होगी.

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'भारत तेजी से गरीबी घटाने वाली अर्थव्यवस्था'

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और गरीबी कम करने के प्रयासों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज भारत वो देश है, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है और सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला देश भी है.

PM मोदी ने कहा कि देश की कई पीढ़ियां गरीबी हटाने के वादों और नारों के बीच बड़ी हुई हैं. पहले गरीबी से लड़ाई सिर्फ नारों में थी, लेकिन अब भारत जमीन पर गरीबी को हराने का काम कर रहा है.

"आज भारत वो देश है, जो Fastest Growing economy भी है और Fastest Poverty reducer भी है।"- पुणे में पिंक लाइन के उद्घाटन के दौरान बोले पीएम मोदी #NarendraModi #PuneMetro #PinkLine #UrbanDevelopment #GrowthHubs https://t.co/eob4L3Zwo3 — AajTak (@aajtak) November 3, 2026

प्रधानमंत्री ने देश में मेट्रो के विस्तार का आंकड़ा भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि 1984 में भारत में पहली मेट्रो चली थी. इसके बाद अगले 30 साल में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनी थी. 2014 तक केवल पांच शहरों में मेट्रो चल रही थी.

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उन्होंने कहा कि 2014 में जब NDA सरकार को काम करने का मौका मिला, तब शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया.

PM मोदी ने कहा कि, 2014 में देश में 248 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 1,400 किलोमीटर हो गया है. पहले पांच शहरों में मेट्रो चलती थी, जबकि अब 26 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि हर दिन एक करोड़ से ज्यादा लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "Today’s occasion is also an example of pro-people, proactive, and good governance. The first metro in our country began operations in 1984. In the 30 years that followed, only 248 kilometres of metro lines were constructed. Until 2014, the metro was operational in only 5 cities across the country. Had the old government and its outdated work culture persisted, it would have taken several more decades for the metro to reach Pune. But in 2014, when the nation gave the NDA an opportunity to serve, we moved forward with a firm resolve. This resolve was focused on enhancing the ease of living and ease of transportation for the middle class residing in our cities—and today, we are witnessing the results.... From a network of 248 kilometres in 2014, metro connectivity has now expanded to nearly 1,200 kilometres. While the metro was operational in only 5 cities in 2014, it is now running in 26 cities across the country..." (Source: DD) — ANI (@ANI) November 3, 2026

'पुणे के IT हब को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी'

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुणे IT, ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र है. यहां मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत होने से शहर के विकास को गति मिलेगी.

उन्होंने कहा कि करीब 10 साल पहले उन्हें पुणे मेट्रो के पहले चरण का शिलान्यास करने का मौका मिला था. अब हिंजेवाड़ी से शिवाजीनगर के बीच मेट्रो शुरू होने से IT हब को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. उन्होंने नई लाइन के शिलान्यास का भी जिक्र किया और कहा कि इससे पुणे के पुराने और नए इलाकों के बीच संपर्क मजबूत होगा.

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PM मोदी ने कहा कि किसी शहर की पहचान इस बात से भी होती है कि वह कितना प्रतिस्पर्धी है और वहां लोगों के लिए रहना कितना आसान है. मेट्रो जैसी परियोजनाएं शहर को बेहतर, सुलभ और रहने लायक बनाने में मदद करती हैं.

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