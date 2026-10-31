scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सरदार पटेल को PM मोदी ने किया नमन, एकता नगर में 400 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सौगात

PM मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. वहीं, एकता नगर में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी.

Advertisement
X
एकता नगर में PM मोदी ने रेनफॉरेस्ट और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा किया. (Photo: PTI)
एकता नगर में PM मोदी ने रेनफॉरेस्ट और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा किया. (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के एकता नगर में शनिवार को 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनका उद्घाटन किया और उन्हें देश को समर्पित किया. इन परियोजनाओं में सीवेज और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, फसाड लाइटिंग, नर्मदा घाट का अपग्रेडेशन, IRCTC होटल और एकता नगर में रेनफॉरेस्ट, यूनिटी और इको ट्रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं.

प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें गोरा-भंडारा रोड का विकास, इंटीग्रेटेड ज़ीरो वेस्ट स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, खलवानी इको-टूरिज्म का विकास, और कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन का इंटीग्रेटेड विकास शामिल है.

इस बीच, एकता नगर में प्रधानमंत्री ने रेनफॉरेस्ट और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा भी किया. PM मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'अखंड भारत के प्रणेता देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन. उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.'

सम्बंधित ख़बरें

विपक्ष के खिलाफ BJP ने भरी 'पीएम मोदी चौथी बार' की हुंकार, देखें खबरदार
bjp lucknow amit shah and cm yogi adityanath 2027
योगी की तारीफ, 29 में मोदी: यूपी में कैसे एजेंडा सेट कर रहे अमित शाह
PM Modi attacks opposition during Gujarat rally over Iran conflict rumors.
'देश को मुश्किल में देखकर खुश होते हैं', पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला
Vande Bharat Sleeper Train
180 kmph स्‍पीड, 16 कोच... कल से करें लग्‍जरी स्लीपर वंदे भारत में सफर
PM Modi
'बाप भी जाएगा' पर PM का जवाब- अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही रहूंगा

वहीं, गुजरात के बनासकांठा में शुक्रवार को PM मोदी ने किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की. उन्होंने 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे किसान विकसित भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं. हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण और उन्हें सशक्त करने को प्राथमिकता दी है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि 2013-14 की तुलना में देश का कृषि बजट अब पांच गुना से अधिक हो गया है. किसान सम्मान निधि अब करोड़ों छोटे किसानों के जीवन का हिस्सा बन गई है.

प्रधानमंत्री ने बताया कि करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कांटे' और 'शूटआउट एट वडाला' डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर |
    सरदार पटेल को PM मोदी ने किया नमन, एकता नगर में 400 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सौगात |
    Pumpkin Muffins Recipe: मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे और बड़े, हैलोवीन पर दालचीनी डालकर बनाएं कद्दू के मफिन्स |
    लखनऊ को थी दहलाने की साजिश, पाकिस्तान से आए हथियार... संदिग्धों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे |
    दिल्ली में प्रदूषण से निपटने 1 नवंबर से लागू होगा 'विंटर एक्शन प्लान', जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां |
    Madhya Pradesh में कार चालक की गुंडागर्दी! सड़क विवाद में सरेआम निकाली पिस्टल! |
    दिवाली से पहले चली गई नौकरी... बंद हो गया ईमेल, अब Microsoft के पूर्व कर्मचारी ने लिया 30 डे चैलेंज  |
    पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा तापमान, केदारनाथ समेत कई इलाकों में बिछी सफेद चादर |
    तालिबान के खौफ से भागे, अब उन्हीं का निवाला... अमेरिका से डिपोर्ट होंगे 150 अफगानी! |
    इजरायल में नई सरकार के गठन में फंसा पेंच, नेतन्याहू बहुमत से दूर, देखें क्या हैं समीकरण
    Advertisement