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'गोल्ड चेन छीनी, फोन चुराया और जमकर मारा...' फेसबुक कमेंट पर बवाल, शिवसेना नगरसेविका पर FIR

महाराष्ट्र के पालघर में नालासोपारा में शिवसेना की नगरसेविका हेमलता सिंह पर एक शख्स के साथ मारपीट का आरोप लगा है. पीड़ित धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि नगरसेविका उसके फेसबुक कमेंट से नाराज थीं. ऐसे में उनके सहयोगियों ने उसे होटल में घेरकर लाठी-डंडों से पीटा और उसकी सोने की चेन और स्मार्टफोन छीन लिया.

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हेमलता सिंह फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है. (Photo- FB/Hemlata Singh)
हेमलता सिंह फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है. (Photo- FB/Hemlata Singh)

महाराष्ट्र के पालघर स्थित नालासोपारा में सोशल मीडिया पर एक कमेंट को लेकर विवाद हो गया है. शिवसेना नगरसेविका और उनके सहयोगियों पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. 

दरअसल धर्मेंद्र विश्वकर्मा नाम के एक शख्स ने वसई विरार शहर नगर निगम (VVCMC) के वार्ड नंबर 18 की नगरसेविका हेमलता सिंह के फेसबुक पोस्ट पर एक विवादित कमेंट किया था. धर्मेंद्र का आरोप है कि इसी से नाराज होकर नगरसेविका ने उसके साथ मारपीट की.

पीड़ित धर्मेंद्र विश्वकर्मा को अर्जुन दुबे नाम के एक व्यक्ति ने एक होटल में मिलने बुलाया था. पीड़ित का आरोप है कि जब वो वहां पहुंचा, तो नगरसेविका हेमलता सिंह और उनके सहयोगी अमरीश ने उसे घेर लिया. दोनों ने उसके साथ धक्का-मुक्की की, थप्पड़ मारे और बांस की लाठियों से उसकी पिटाई कर दी. 

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सोने की चेन और मोबाइल छीनने का आरोप

पुलिस ने मंगलवार को नगरसेविका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. FIR में ये भी आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान पीड़ित की सोने की चेन छीन ली गई और उसका लगभग 20,000 रुपये का स्मार्टफोन चोरी कर लिया गया.

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यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: 2005 में खरीदा ऑफिस, फिर बोर्ड हटाने पर विवाद, तेली समाज के दो गुटों में मारपीट

नगरसेविका हेमलता सिंह फरार

तुलिंज पुलिस स्टेशन में इस मामले में क्रॉस FIR दर्ज की है. पुलिस ने पीड़ित धर्मेंद्र विश्वकर्मा और नगरसेविका के सहयोगी मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी नगरसेविका हेमलता सिंह और दूसरे संदिग्ध फिलहाल फरार हैं. पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं और मामले की आगे की जांच जारी है.

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