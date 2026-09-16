क्या ट्रॉफी की तरह गोल्ड भी छीन लेंगे मोहसिन नकवी! एशियन गेम्स में भारतीय टीम के जीतने पर क्या होगा?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी. लेकिन इस जीत के बावजूद हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं गई और बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मना लिया.

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ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी को लेकर फैन्स के मन में एक और सवाल चल रहा है. सवाल यह है कि अगर एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीतती है तो क्या इस बार मेडल देने के लिए नकवी मंच पर दिखेंगे?

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. हालांकि, मैच के नतीजों से ज्यादा चर्चा ट्रॉफी सेरेमनी की रही. सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार इस टॉपिक पर चर्चाएं कर रहे हैं.

ट्रॉफी लेने से भारत का इनकार

जीत के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद वह बिना ट्रॉफी लिए ही वापस लौट आई. भारतीय टीम के इस फैसले का समर्थन करते हुए मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने साफ कहा कि टीम का मुख्य ध्यान अब एशियन गेम्स पर है.

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🎥 Catch how #TeamIndia turned the setbacks of 2024 into #WomensAsiaCup triumph in 2026 🇮🇳💙 - By @mihirlee_58 #INDvSL pic.twitter.com/Q3T0mCX6AL — BCCI Women (@BCCIWomen) September 15, 2026

एशियन गेम्स में नहीं चलेगा नकवी का पावर

अगर भारत एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतता है तो मोहसिन नकवी का मेडल देना लगभग नामुमकिन है. इसके पीछे सीधी सी वजह एशियन गेम्स का नियम है. एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के नियमों के तहत होता है.

यहां मेडल देने का अधिकार सिर्फ OCA के तय अधिकारियों और स्थानीय आयोजन समिति के प्रतिनिधियों के पास होता है. क्रिकेट टूर्नामेंट्स की तरह यहां किसी एक बोर्ड के प्रमुख को खुद से मेडल बांटने की इजाजत नहीं मिलती.

पिछली बार भी लहराया था तिरंगा

चीन के होंगझोउ में हुए पिछले एशियन गेम्स (2022/2023) में भारत की पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीमों ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था. उस दौरान भी मेडल आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत ही बांटे गए थे.

जापान के आइची-नागोया में होने वाले इन खेलों में भारत एक बार फिर गोल्ड पर निशाना साधने के लिए तैयार है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का गोल्ड मेडल मैच 22 सितंबर को सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर से अपने अभियान का आगाज करेगी.

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