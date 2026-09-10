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महाराष्ट्र: 2005 में खरीदा ऑफिस, फिर बोर्ड हटाने पर विवाद, तेली समाज के दो गुटों में मारपीट

महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम में तेली समाज के कार्यालय पर कब्जे को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया. घटना में ठाणे जिला साहू तेली समाज के पदाधिकारी मुरारीलाल गुप्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दो अन्य लोगों के मामूली रूप से घायल होने की जानकारी है. पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है.

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धक्का-मुक्की के बाद दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट. (Photo: Screengrab)
धक्का-मुक्की के बाद दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम इलाके में तेली समाज के कार्यालय को लेकर दो गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. संतोषी माता रोड इलाके में गुरुवार को कार्यालय पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद बढ़ा तो बात धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई. इस घटना में ठाणे जिला साहू तेली समाज के एक पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो अन्य लोगों के भी मामूली रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विवाद के दौरान दोनों गुटों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है. घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को संतोषी माता रोड इलाके में स्थित तेली समाज के कार्यालय को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए. कार्यालय पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में बढ़ गया. दोनों पक्षों के बीच पहले बहस और धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई.  इस दौरान ठाणे जिला साहू तेली समाज कल्याण के पदाधिकारी मुरारीलाल भगवती प्रसाद गुप्ता घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. इसके अलावा दो अन्य लोगों के भी मामूली रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है.

घटना के बाद से इस विवाद को लेकर दोनों संगठनों की तरफ से एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं. दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हैं. 
मारपीट में घायल ठाणे जिला साहू तेली समाज कल्याण के पदाधिकारी मुरारीलाल भगवती प्रसाद गुप्ता का दावा है कि उन्होंने यह कार्यालय वर्ष 2005 में खरीदा था. उनका आरोप है कि कुछ लोग कार्यालय पर कब्जा करने के इरादे से वहां पहुंचे थे. मुरारीलाल गुप्ता के मुताबिक, इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए. घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है. उनका कहना है कि कार्यालय को लेकर विवाद अचानक सामने आया और इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया. घायल पदाधिकारी की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

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दूसरे गुट ने मारपीट के आरोपों से किया इनकार

वहीं, राष्ट्रीय तेली साहू महासंघ के अध्यक्ष मुरारीलाल हजारीलाल गुप्ता ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि समाज के कार्यालय के नवीनीकरण पर करीब चार लाख रुपये खर्च किए गए हैं. उनके मुताबिक, कार्यालय का बोर्ड हटाए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ था. उन्होंने मारपीट किए जाने के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और पूरे मामले को कार्यालय से जुड़े विवाद के तौर पर बताया है. इस तरह कार्यालय को लेकर दोनों संगठनों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. एक पक्ष कार्यालय पर कब्जे की कोशिश और मारपीट का आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए कार्यालय के नवीनीकरण और बोर्ड हटाए जाने के बाद विवाद शुरू होने की बात कही है.

इस पूरे विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कार्यालय के बाहर दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है. हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर पूरे विवाद की वजह और घटनाक्रम को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. मामले की जांच महात्मा फुले पुलिस कर रही है. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घायलों के बयान भी लिए जा रहे हैं.  पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू है. इसके साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कार्यालय को लेकर विवाद किस वजह से शुरू हुआ और मारपीट की स्थिति कैसे बनी.

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कार्यालय के अधिकार को लेकर विवाद

फिलहाल इस पूरे मामले का केंद्र तेली समाज का वही कार्यालय है, जिसको लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ. एक पक्ष का दावा है कि कार्यालय वर्ष 2005 में खरीदा गया था, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से कार्यालय के नवीनीकरण पर करीब चार लाख रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई है.  कार्यालय का बोर्ड हटाए जाने के बाद विवाद शुरू होने का दावा भी सामने आया है. इसी बीच गुरुवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया. घटना में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. महात्मा फुले पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. फिलहाल इस विवाद में दोनों संगठनों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.

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