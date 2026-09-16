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दिल्ली: कनॉट प्लेस में सड़क पर गिरा ट्रैफिक सिग्नल पोल... चपेट में आई स्कूटी-ऑटो, दो घायल

दिल्ली के कनॉट प्लेस में ट्रैफिक सिग्नल का एक पोल अचानक गिर गया. इसमें एक ऑटो-रिक्शा और एक स्कूटी दब गए और दो लोग घायल हो गए हैं. घायलों में एक बच्चा भी शामिल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, उनका दावा है कि ये पोल काफी समय से जर्जर हाल में था.

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चश्मदीदों ने बताया कि ये पोल जर्जर हाल में था. (Photo- ITGD)
चश्मदीदों ने बताया कि ये पोल जर्जर हाल में था. (Photo- ITGD)

देश की राजधानी के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मंगलवार को आउटर सर्किल पर मिंटो ब्रिज के पास लगा एक ट्रैफिक सिग्नल का पोल अचानक सड़क पर आ गिरा.

इस हादसे में सड़क से गुजर रहा एक ऑटो-रिक्शा और एक स्कूटी खंभे के नीचे दब गए. पुलिस की मानें तो इस हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं. घायलों में एक स्कूटी चालक और ऑटो में सवार एक छोटा बच्चा शामिल है. 

गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते बड़ा हादसा टल गया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

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जर्जर हाल में था ट्रैफिक पोल

मौके पर मौजूद चश्मदीदों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का आरोप है कि रेड लाइट के इस पोल पर काफी समय से जंग लगा हुआ था. ये जर्जर और कमजोर स्थिति में था, जिसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया गया. इसी वजह से ये भार न सह सका और बीच सड़क पर आ गिरा.

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