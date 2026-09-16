दिवाली-छठ के लिए टिकट की टेंशन खत्म! रेलवे ने चलाईं 100+ स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार-बंगाल सब कवर

दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा? रेगुलर ट्रेनों में बुकिंग खुलते ही टिकट खत्म होने और लंबी वेटिंग लिस्ट ने यात्रियों की मुश्किल बढ़ा दी है. कई ट्रेनों में तो टिकट बुकिंग रिग्रेट तक पहुंच गई है. ऐसे में त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा इंतजाम किया है.

और पढ़ें

भारतीय रेलवे ने अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इनमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों को जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा कुछ नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच और अतिरिक्त फेरे भी लगाए जाएंगे.

100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, कई रूट शामिल

रेलवे की ओर से अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच 102 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई है. इसमें अप (UP) और डाउन (Down) सर्विस को अलग-अलग गिना गया है. यहां अप का मतलब पहले बताए गए स्टेशन से चलने वाली ट्रेन सर्विस से है, जबकि डाउन सर्विस का मतलब उसी ट्रेन की वापसी से है. रेलवे की इस लिस्ट में कुछ नई स्पेशल ट्रेन सेवाएं भी हैं, जबकि कुछ मौजूदा ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं. वहीं, कुछ ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं.

Advertisement

यूपी से गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कई ट्रेनें

01905 कानपुर सेंट्रल-आसरवा 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 9 ट्रिप चलेगी, जबकि 01906 आसरवा-कानपुर सेंट्रल 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक 9 ट्रिप चलेगी.

01907 आगरा कैंट-उधना 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक 8 ट्रिप और 01908 उधना-आगरा कैंट 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक 8 ट्रिप चलेगी.

01909 आसरवा-आगरा कैंट 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक 8 ट्रिप और 01910 आगरा कैंट-आसरवा 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक 8 ट्रिप चलेगी.

02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांद्रा टर्मिनस 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक 9 ट्रिप और 02200 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 9 ट्रिप चलेगी.

प्रयागराज से भी कई स्पेशल सेवाएं शुरू की गईं

04105 प्रयागराज-उधना 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक 18 ट्रिप और 04106 उधना-प्रयागराज 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 18 ट्रिप चलेगी. दोनों ट्रेनें हफ्ते में दो दिन चलेंगी.

04179 प्रयागराज-साबरमती 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 17 ट्रिप और 04180 साबरमती-प्रयागराज 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक 17 ट्रिप चलेगी. ये सेवाएं 04111 और 04112 प्रयागराज-गांधीग्राम-प्रयागराज की जगह चलेंगी.

04119 सुभेदारगंज-वलसाड और 04120 वलसाड-सुभेदारगंज 3-4 अक्टूबर से 28-29 नवंबर तक 9-9 ट्रिप चलेंगी. 04139 प्रयागराज-दादर और 04140 दादर-प्रयागराज भी अक्टूबर से नवंबर के बीच 9-9 ट्रिप चलेंगी.

Advertisement

04155 सुभेदारगंज-उधना और 04156 उधना-सुभेदारगंज हफ्ते में दो दिन 12-12 ट्रिप चलेंगी. इनकी सेवा 19 अक्टूबर से 26 नवंबर और 20 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच होगी.

04175 सुभेदारगंज-दादर और 04176 दादर-सुभेदारगंज 8-8 ट्रिप, जबकि 04177 सुभेदारगंज-वलसाड और 04178 वलसाड-सुभेदारगंज भी 8-8 ट्रिप चलेंगी.

04169 सुभेदारगंज-इंदौर और 04170 इंदौर-सुभेदारगंज हफ्ते में दो दिन 17-17 ट्रिप चलेंगी. 04173 प्रयागराज-वेरावल और 04174 वेरावल-प्रयागराज 9-9 ट्रिप चलेंगी.

इन ट्रेनों में भी लगाए गए अतिरिक्त फेरे

04103 सुभेदारगंज-पनवेल और 04104 पनवेल-सुभेदारगंज 21 अक्टूबर से 18-19 नवंबर के बीच 5 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी. इन दोनों ट्रेनों में 22 LHB कोच होंगे.

02877 रांची-आनंद विहार और 02878 आनंद विहार-रांची 3-4 अक्टूबर से 28-29 नवंबर के बीच 9-9 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी.

04157 कानपुर सेंट्रल-कोलकाता और 04158 कोलकाता-कानपुर सेंट्रल 6-7 अक्टूबर से 24-25 नवंबर के बीच 8-8 ट्रिप चलेंगी.

01911 आगरा कैंट-कोलकाता और 01912 कोलकाता-आगरा कैंट 1-2 अक्टूबर से 26-27 नवंबर के बीच 9-9 ट्रिप चलेंगी.

04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल और 04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 7-8 अक्टूबर से 29-30 नवंबर के बीच 16-16 ट्रिप चलेंगी.

05183 आजमगढ़-बांद्रा टर्मिनस और 05184 बांद्रा टर्मिनस-आजमगढ़ 3-5 अक्टूबर से 28-30 नवंबर के बीच 9-9 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी.

दिल्ली और बिहार रूट पर भी राहत

09601 मदार जंक्शन-पटना जंक्शन और 09602 पटना जंक्शन-मदार जंक्शन 1-2 अक्टूबर से 26-27 नवंबर तक 9-9 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी. 09601 के टुंडला जंक्शन पर समय में भी बदलाव किया गया है. 1 अक्टूबर से यहां इसका समय 14:45 से 14:50 बजे किया गया है.

Advertisement

प्रयागराज-शकूर बस्ती रूट पर भी यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. 02417 प्रयागराज-शाकुर बस्ती और 02418 शकूर बस्ती-प्रयागराज 11 सितंबर से 14-15 अक्टूबर तक रोजाना 34-34 ट्रिप चलेंगी. इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये ट्रेनें हफ्ते में चार दिन चलेंगी.

04163 नारायणपुर बाजार-शकूर बस्ती और 04164 शकूरर बस्ती-नारायणपुर बाजार अक्टूबर से दिसंबर के बीच हफ्ते में तीन दिन 27-27 ट्रिप चलेंगी.

बिहार और बंगाल जाने वालों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें

03041 हावड़ा-रक्सौल और 03042 रक्सौल-हावड़ा 15-16 अक्टूबर से 26-27 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी.

03043 हावड़ा-रक्सौल और 03044 रक्सौल-हावड़ा 17-18 अक्टूबर से 28-29 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी.

03135 सियालदह-पटना और 03136 पटना-सियालदह 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी.

03133 सियालदह-सीतामढ़ी और 03134 सीतामढ़ी-सियालदह 16-17 अक्टूबर से 27-28 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी.

03131 सियालदह-गोरखपुर और 03132 गोरखपुर-सियालदह 13-14 अक्टूबर से 26-27 नवंबर तक 14-14 ट्रिप चलेंगी.

03185 कोलकाता-मधुबनी और 03186 मधुबनी-कोलकाता 13-14 अक्टूबर से 24-25 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी. इसी रूट पर

03187 कोलकाता-मधुबनी और 03188 मधुबनी-कोलकाता 16-17 अक्टूबर से 27-28 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी.

03511 आसनसोल-पटना और 03512 पटना-आसनसोल 18 अक्टूबर से 29 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी. 03527 आसनसोल-

गोरखपुर और 03528 गोरखपुर-आसनसोल 16-17 अक्टूबर से 27-28 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी.

Advertisement

03465 मालदा टाउन-दीघा और 03466 दीघा-मालदा टाउन 17-18 अक्टूबर से 28-29 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी.

03005 हावड़ा-लुमडिंग और 03006 लुमडिंग-हावड़ा 16-17 अक्टूबर से 27-28 नवंबर तक 7-7 ट्रिप चलेंगी. इनमें जनरल, स्लीपर और AC कोच होंगे.

03129 कोलकाता-न्यू जलपाईगुड़ी और 03130 न्यू जलपाईगुड़ी-कोलकाता 17-18 अक्टूबर से 29-30 नवंबर तक वीकेंड पर 14-14 ट्रिप चलेंगी. इनमें भी जनरल, स्लीपर और AC कोच होंगे.

05060 लालकुआं-कोलकाता और 05059 कोलकाता-लालकुआं 8-10 अक्टूबर से 26-28 नवंबर तक 8-8 ट्रिप चलेंगी. दोनों दिशाओं में नैहाटी, बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह पर ठहराव रहेगा.

पूर्वोत्तर के लिए भी स्पेशल ट्रेनें

08047 संतरागाछी-नाहरलागुन 11, 18 और 25 सितंबर को 3 अतिरिक्त ट्रिप चलेगी. 08048 नाहरलागुन-संतरागाछी 12, 19 और 26 सितंबर को 3 अतिरिक्त ट्रिप चलेगी.

04127 कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी और 04128 गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल 10-11 सितंबर से 10-11 दिसंबर तक 14-14 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी.

05932 डिब्रूगढ़-कोलकाता और 05931 कोलकाता-डिब्रूगढ़ 5-7 सितंबर से 28-30 नवंबर तक 13-13 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी. इनमें 22 कोच होंगे.

05736 कटिहार-अमृतसर और 05735 अमृतसर-कटिहार 9-11 सितंबर से 25-27 नवंबर तक 12-12 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी.

मुंबई, दक्षिण और आंध्र के रूट भी शामिल

09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार और 09190 कटिहार-मुंबई सेंट्रल 7-7 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी. पहली दिशा में 5 और 12 सितंबर तथा 17, 24, 31 अक्टूबर और 7, 14 नवंबर को, जबकि वापसी सेवा 8, 15 सितंबर तथा 20, 27 अक्टूबर और 3, 10, 17 नवंबर को होगी.

Advertisement

03407 भागलपुर-कटिहार और 03408 कटिहार-भागलपुर को 29 अगस्त से 30 नवंबर तक रोजाना चलाने का विस्तार किया गया है. दोनों दिशाओं में 94-94 विस्तारित ट्रिप होंगी. यह नई स्पेशल ट्रेन नहीं, बल्कि मौजूदा दैनिक सेवा का विस्तार है.

दक्षिण भारत में 08581 विशाखापत्तनम-एसएमवीटी बेंगलुरु और 08582 एसएमवीटी बेंगलुरु-विशाखापत्तनम 2-3 अक्टूबर से 27-28 नवंबर तक 9-9 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी. इनमें AC, स्लीपर और जनरल कोच होंगे.

08045 शालीमार-चारलपल्ली और 08046 चारलपल्ली-शालीमार 2-3 अक्टूबर से 27-28 नवंबर तक 9-9 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी. दोनों ट्रेनों में 24 कोच होंगे, जिनमें AC, स्लीपर और जनरल कोच शामिल हैं.

07035 सिकंदराबाद-सिरपुर कागजनगर त्योहार भीड़ स्पेशल 12:10 बजे चलेगी और 5:30 बजे पहुंचेगी. 07036 सिरपुर कागजनगर-हैदराबाद डेक्कन 6 बजे चलेगी और 11:15 बजे पहुंचेगी. दोनों सेवाएं दक्षिण मध्य रेलवे चलाएगा.

04008 आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी और 04007 जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल 10-11 अक्टूबर से 7-8 नवंबर तक 5-5 ट्रिप चलेंगी. इन ट्रेनों में 20 कोच होंगे. इनका रूट गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया और फोर्ब्सगंज से होकर जाएगा.

07097 हैदराबाद-मैंगलुरु सेंट्रल और 07098 मैंगलुरु सेंट्रल-हैदराबाद 9-10 सितंबर से 25-26 नवंबर तक 12-12 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी.

04131 कानपुर सेंट्रल-एसएमवीटी बेंगलुरु हर रविवार 4 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 7 ट्रिप चलेगी. 04132 एसएमवीटी बेंगलुरु-कानपुर सेंट्रल हर बुधवार 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक 7 ट्रिप चलेगी. इन दोनों ट्रेनों में 23 कोच होंगे, जिनमें AC 2 टियर, AC 3 टियर, स्लीपर और जनरल कोच शामिल हैं.

Advertisement

08311 संबलपुर-पोदानूर हर बुधवार 9 सितंबर से 25 नवंबर तक 12 ट्रिप और 08312 पोदानूर-संबलपुर हर शुक्रवार 11 सितंबर से 27 नवंबर तक 12 ट्रिप चलेगी.

01925 कानपुर सेंट्रल-मदुरै हर बुधवार 2 सितंबर से 25 नवंबर तक 13 ट्रिप और 01926 मदुरै-कानपुर सेंट्रल हर शनिवार 5 सितंबर से 28 नवंबर तक 13 ट्रिप चलेगी. इन ट्रेनों में मौजूदा समय और ठहराव लागू रहेंगे.

09424 अहमदाबाद-मैंगलुरु जंक्शन हर शुक्रवार 4 सितंबर से 27 नवंबर तक 13 ट्रिप और 09423 मैंगलुरु जंक्शन-अहमदाबाद हर शनिवार 5 सितंबर से 28 नवंबर तक 13 ट्रिप चलेगी. इनमें भी मौजूदा समय और ठहराव लागू रहेंगे.

IRCTC ने भी बढ़ाई टिकट बुकिंग की क्षमता

त्योहारी सीजन में सिर्फ ट्रेनों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि टिकट बुकिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है. आईआरसीटीसी ने बुकिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए ज्यादा सर्वर लगाए हैं और एनजीईटी सिस्टम को अपग्रेड किया है. इसके साथ नया यूजर इंटरफेस और एंटी-बॉट तकनीक भी लगाई गई है.

आईआरसीटीसी के मुताबिक, अभी करीब 89 फीसदी आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद एनजीईटी सिस्टम की क्षमता पहले के मुकाबले करीब दोगुनी हो गई है. 15 जुलाई 2026 को नए इंटरफेस का बीटा वर्जन भी शुरू किया गया था. इसमें स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियर जैसी अलग-अलग श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर देखने की सुविधा दी गई है.

स्पेशल ट्रेनों से वेटिंग कम करने की कोशिश

रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के जरिए अतिरिक्त सीट और बर्थ उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके अलावा कुछ नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं. दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत और दूसरे राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही काफी बढ़ती है. ऐसे में रेलवे की इन अतिरिक्त सेवाओं का मकसद रेगुलर ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को कम करना और यात्रियों को घर जाने के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है.

---- समाप्त ----