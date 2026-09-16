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Budh Uday 2026: 18 सितंबर को बुध कन्या राशि में होंगे उदय, 3 राशियां होंगी मालामाल

Budh Uday 2026: जब कोई ग्रह उदित होता है, तो उसकी शक्ति और फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. उच्च राशि में बुध का उदय होना बैंकिंग, मीडिया और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है. जानें 18 सितंबर से किन राशियों को फायदा होगा. 

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बुध उदय 2026 (Photo: ITG)
बुध उदय 2026 (Photo: ITG)

Budh Uday 2026: वैदिक ज्योतिष में बुद्धि, व्यापार, तर्क, संवाद और अर्थव्यवस्था के कारक ग्रह बुध को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. 18 सितंबर 2026 का दिन खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है. इस दिन बुध देव अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कन्या (Virgo) में उदित (Astro Rise) होने जा रहे हैं.

जब कोई ग्रह उदित होता है, तो उसकी शक्ति और फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. उच्च राशि में बुध के उदित होने से 'भद्र राजयोग' को पूर्ण बल प्राप्त होगा. बुध का यह महा-उदय कई जातकों के लिए बुद्धि के बल पर सफलता हासिल करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के नए द्वार खोलेगा. विशेष रूप से 3 ऐसी राशियां हैं, जिनके लिए 18 सितंबर से 'मालामाल' होने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं किन खुशकिस्मत राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है.

वृषभ राशि (Vrishabha Rashi)
शुभ स्थिति: आपकी राशि से पांचवें (ज्ञान, बुद्धि, निवेश व अचानक धन-लाभ) भाव में बुध देव उदित होने जा रहे हैं.

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मिलेगा यह फायदा: बुध का उदय आपके लिए आकस्मिक धन-लाभ के रास्ते खोलेगा. यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे अब बड़ा रिटर्न मिल सकता है. शेयर बाजार, ट्रेडिंग या लॉटरी से जुड़े काम करने वाले जातकों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है; प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिल सकती है.

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मिथुन राशि (Mithun Rashi)
शुभ स्थिति: बुध आपकी राशि के स्वामी होकर आपके चौथे (सुख, संपत्ति व वाहन) भाव में उदित होंगे.

मिलेगा यह फायदा: आपके लिए प्रॉपर्टी, नया मकान या वाहन खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या सैलरी वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकता है. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, आईटी या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, वे बड़ा आर्थिक लाभ कमाएंगे.

कन्या राशि (Kanya Rashi)
शुभ स्थिति: बुध आपकी ही राशि (प्रथम भाव) के स्वामी हैं और वे आपकी राशि में ही उदित हो रहे हैं.

मिलेगा यह फायदा: बुध के उदित होते ही आपकी सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त सुधार आएगा. आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे भारी मुनाफा होगा. आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा और समाज व कार्यस्थल पर मान-सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी.

बुध के उदय पर शुभ फल पाने के आसान उपाय

- बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा (दूब घास) चढ़ाएं और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

- किसी गरीब या जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या स्टेशनरी की चीजें दान करें.

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- रोजाना तुलसी की माला से कम से कम 108 बार बुध देव के बीज मंत्र का जाप करें.

- नियमित रूप से या बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं.

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