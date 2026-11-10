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Kareena Kapoor Trolled: करीना कपूर ने किया आयतुल कुर्सी का अपमान? दीवाली पर पहने 200 साल पुराने शाही हार पर उठे सवाल

करीना कपूर अपने शाही दिवाली लुक को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन उनके 30 कैरेट के पन्ने वाले हार पर आयतुल कुर्सी लिखे होने से विवाद छिड़ गया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं.

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करीना के हार पर बवाल! (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)
करीना के हार पर बवाल! (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)

बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान अपने फैशन सेंस से अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. कभी रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस अंदाज से तो कभी त्योहारों पर शाही लुक से वह सबका ध्यान खींच लेती हैं. इस बार भी दिवाली पर करीना ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके एक गहने ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. लोग उनके फैशन सेंस पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

करीना ने किया धार्मिक भावनाओं को आहत?

दरअसल, करीना कपूर ने पति सैफ अली खान के साथ दिवाली का त्योहार बेहद शाही अंदाज में मनाया. इस मौके पर उन्होंने डिजाइनर पुनीत बलाना का बेज रंग का कफ्तान पहना था, जिस पर असली चांदी की बारीक हाथ की कढ़ाई की गई थी. इसके साथ मैचिंग पगड़ी और कई खूबसूरत नेकपीस पहनकर बेबो ने अपना रॉयल लुक पूरा किया.

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लेकिन इस पूरे लुक में सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस नेकलेस की हो रही है, जिसमें 30 कैरेट का पन्ना लगा हुआ है. बताया जा रहा है कि इस पन्ने पर आयतुल कुर्सी खुदी हुई है, जो कुरान की एक बेहद पवित्र आयत मानी जाती है. करीना ने इसे अपने दिवाली लुक के साथ बतौर एक्सेसरी पहना था. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

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कई यूजर्स को करीना का इस पवित्र आयत को गहने की तरह पहनना पसंद नहीं आया. लोगों का कहना है कि कुरान की आयतों का एक खास धार्मिक महत्व होता है और उन्हें फैशन एक्सेसरी की तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है. एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, 'यह बेहद अपमानजनक है.' वहीं दूसरे ने कहा कि पवित्र धार्मिक शब्दों को पहनने के कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए.

एक अन्य यूजर ने करीना के स्टाइल पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'यह फैशन स्टेटमेंट है या फैशन की बड़ी गलती? दिवाली पार्टी में आयतुल कुर्सी वाला पन्ने का नेकलेस पहनना बिल्कुल भी सही नहीं लगता.' वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि अगर सच में उस हरे पन्ने पर आयतुल कुर्सी लिखी है, तो इसे इस तरह पहनना बेहद गलत है. देखते ही देखते करीना का शाही लुक सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया.

हालांकि, करीना के इस लुक की खासियत सिर्फ यही नेकलेस नहीं था. उन्होंने अपने पर्सनल कलेक्शन से शादी के समय पहना हुआ गोल्ड चोकर भी निकाला था. इसके अलावा उनके सिर पर सजी पगड़ी में लगा करीब 200 साल पुराना शाही कलगी भी लोगों का ध्यान खींच रहा था. इस कलगी का कनेक्शन सैफ अली खान के भोपाल के नवाबी परिवार से है.

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करीना के नेकलेस का नवाबी कनेक्शन

ईका कल्चरल रिसोर्सेज एंड रिसर्च की संस्थापक दीप्ति ससीधरन के मुताबिक, भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान को 1921-22 में प्रिंस ऑफ वेल्स का मानद एडीसी बनाया गया था. इसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के शाही प्रतीक में मौजूद तीन पंखों को हीरे की शानदार कलगी के रूप में तैयार किया गया था. इस कलगी को चार कतारों में लगे मोतियों से सजाया गया था.

यह बेशकीमती शाही विरासत पहले नवाब हमीदुल्लाह खान के पास रही, फिर उनकी बेटी बेगम साजिदा सुल्तान के पास पहुंची और बाद में उनके नाती सैफ अली खान को मिली. अब करीना ने इसे अपनी मोतियों से सजी पगड़ी के साथ पहनकर एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. बेबो के इस लुक में फैशन के साथ-साथ पटौदी और भोपाल के नवाबी इतिहास की झलक भी देखने को मिली.

अपने पूरे लुक को करीना ने स्मोकी आई मेकअप, काजल से सजी आंखों, न्यूड पिंक लिप्स और चमकदार हाइलाइटर के साथ पूरा किया था. लेकिन इस बार उनकी खूबसूरती और 200 साल पुरानी शाही विरासत भी सोशल मीडिया पर उठे विवाद को शांत नहीं कर पाई. फिलहाल करीना की तरफ से इस ट्रोलिंग पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

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वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आई थीं.

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