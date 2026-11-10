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मशहूर सोशल एक्टिविस्ट संजीत बंकर रॉय का निधन, 81 की उम्र में ली अंतिम सांस

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने संजीत बंकर रॉय को सिविल सोसाइटी का अग्रणी संस्था निर्माता बताया, जिन्होंने सैकड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं को सोशल वर्क से जुड़ने के लिए प्रेरित किया.

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सोशल एक्टिविस्ट संजीत बंकर रॉय 81 साल के थे. (Photo: X/@ShashiTharoor)
सोशल एक्टिविस्ट संजीत बंकर रॉय 81 साल के थे. (Photo: X/@ShashiTharoor)

राजस्थान के एक छोटे से गांव को ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त सेंटर में बदलने वाले मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक संजीत बंकर रॉय का मंगलवार को अजमेर में निधन हो गया. वे 81 साल के थे.

ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में पांच दशक से अधिक का समय बिताने वाले रॉय ने सुबह 6:15 बजे अपनी पत्नी, सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में अंतिम सांस ली.

उनकी मृत्यु की घोषणा सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (एसडब्ल्यूआरसी) ने की, जिसे बेयरफुट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1972 में की थी.

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कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत, जयराम रमेश, शशि थरूर और सचिन पायलट सहित कई अन्य लोगों ने रॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया.

अशोक गहलोत ने कहा कि रॉय ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा और विकास में अहम योगदान दिया.

उन्होंने कहा कि रॉय ने अपना जीवन गांवों को सशक्त बनाने और वंचित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया.

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रॉय के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बेयरफुट कॉलेज का दौरा किया था और रॉय से मुलाकात की थी.

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने रॉय को सिविल सोसाइटी का अग्रणी संस्था निर्माता बताया, जिन्होंने सैकड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं को सोशल वर्क से जुड़ने के लिए प्रेरित किया.

वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संजीत बंकर रॉय को एक विजनरी सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेटर बताया, जिन्होंने शिक्षा और एक्सपर्टाइज की पारंपरिक सोच को चुनौती दी.

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