मशहूर सोशल एक्टिविस्ट संजीत बंकर रॉय का निधन, 81 की उम्र में ली अंतिम सांस

राजस्थान के एक छोटे से गांव को ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त सेंटर में बदलने वाले मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक संजीत बंकर रॉय का मंगलवार को अजमेर में निधन हो गया. वे 81 साल के थे.

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ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में पांच दशक से अधिक का समय बिताने वाले रॉय ने सुबह 6:15 बजे अपनी पत्नी, सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में अंतिम सांस ली.

उनकी मृत्यु की घोषणा सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (एसडब्ल्यूआरसी) ने की, जिसे बेयरफुट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1972 में की थी.

कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत, जयराम रमेश, शशि थरूर और सचिन पायलट सहित कई अन्य लोगों ने रॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया.

अशोक गहलोत ने कहा कि रॉय ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा और विकास में अहम योगदान दिया.

Deeply saddened to learn of the passing of Sanjit "Bunker" Roy, a Stephanian senior I had the privilege of meeting a few times. A visionary social activist, pioneer, and educator (and also national squash champion), Bunker Roy dedicated his life to empowering rural India through self-reliance, sustainable development, and grassroots innovation. By founding the @BarefootCollege in Tilonia, Rajasthan, he transcended conventional notions of formal education, proving that illiterate and semi-literate villagers, especially women, possessed the wisdom, skill, and capability to build, innovate, and lead. His extraordinary vision of training rural grandmothers into "Barefoot Solar Engineers" illuminated thousands of off-grid homes across India and the developing world, leaving behind an indelible legacy of dignity, community empowerment, and environmental stewardship. My heartfelt condolences to Aruna Roy, his family, colleagues, friends, admirers and the vast global community of changemakers inspired by his life's work. 🕉️ शांति 🙏🏼. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 10, 2026

उन्होंने कहा कि रॉय ने अपना जीवन गांवों को सशक्त बनाने और वंचित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया.

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रॉय के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बेयरफुट कॉलेज का दौरा किया था और रॉय से मुलाकात की थी.

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने रॉय को सिविल सोसाइटी का अग्रणी संस्था निर्माता बताया, जिन्होंने सैकड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं को सोशल वर्क से जुड़ने के लिए प्रेरित किया.

वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संजीत बंकर रॉय को एक विजनरी सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेटर बताया, जिन्होंने शिक्षा और एक्सपर्टाइज की पारंपरिक सोच को चुनौती दी.

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