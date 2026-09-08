गणेशोत्सव पर मुंबईकरों को बड़ी सौगात: 11 से 27 सितंबर तक टोल टैक्स माफ, जानें कहां और कैसे मिलेगा फ्री पास

गणेशोत्सव के लिए अपने-अपने घर जा रहे मुंबईकरों के लिए सरकार ने एक खुशखबरी दी है. मुंबई से कोंकण जा रहे मुंबईवासियों को गोवा हाईवे और पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर टोल नहीं भरना पड़ेगा. सरकार के PWD मिनिस्टर शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले ने इसकी जानकारी दी है.

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गणेशभक्त जल्द से जल्द घर पहुंचे, उन्हें किसी भी तरह का आर्थिक खामियाजा न भुगतना पड़े और टोल नाकों पर होने वाले जाम से भी निजात मिले, इसलिए यह निर्णय लिया गया है. 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच जो गणेशभक्त अपने-अपने गांव जाएंगे या फिर गणेश उत्सव मनाकर वापस आएंगे, उन्हें टोल के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुंबई से सिंधुदुर्ग तक जाने के लिए 650 रुपये से ज्यादा टोल भरना पड़ता है. वहीं मुंबई से कोल्हापुर जाने के लिए भी लगभग 700 रुपये टोल लगता है.

किन-किन रास्तों पर मिलेगी टोल से मुक्ति?

मुंबई-गोवा (NH 66)

मुंबई-बेंगलुरु (NH 48)

अटल सेतु (मुंबई से सीधे नवी मुंबई तक जाने वाला रास्ता)

इन रास्तों से गुजरने वालों को टोल से मुक्ति मिलेगी. इसके साथ ही MSRDC (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के रास्तों पर भी यह सुविधा लागू रहेगी.

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टोल से छुटकारा चाहिए? तो यह करें...

अगर आप गणेशोत्सव के लिए अपने गांव जा रहे हैं, तो आपको वाहन पर विशेष पास लगाना अनिवार्य होगा. उस वाहन पर 'गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन' नाम का पास लगाना होगा. उस पास पर व्हीकल नंबर और चालक का नाम लिखना अनिवार्य है. यह पास आपके नजदीकी पुलिस थाने, RTO ऑफिस पर किसी भी प्रकार के मूल्य के बिना उपलब्ध होगा.

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ST बस भी अब टोल फ्री होगी

कोंकण और कोल्हापुर जाने वाली MSRTC की बसें भी इस दौरान पूरी तरह से टोल फ्री रहेंगी. उन्हें भी गणेशोत्सव दर्शन का पास अपनी गाड़ी पर लगाना अनिवार्य रहेगा. जिसकी व्यवस्था MSRTC द्वारा की गई है.

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