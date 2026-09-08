'मिर्जापुर: द मूवी' में बिना इजाजत ‘शूरवीर’ गाना हुआ इस्तेमाल, सिंगर ने भेजा लीगल नोटिस, रखी शर्त

मिर्जापु द मूवी ब्लॉकबस्टर होने की राह पर है. लेकिन इस फिल्म पर एक बवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है. इसमें शूरवीर गाना इस्तेमाल किया गया है, जिसे राजस्थानी सिंगर रैपरिया बालम ने बनाया था. उनका आरोप है कि मिर्जापुर के मेकर्स ने बिना उनकी इजाजत इसे इस्तेमाल किया. इसके राइट्स उनके पास हैं. वो काफी नाराज हैं. रैपरिया बालम का कहना है कि इससे राजस्थान का अपमान हुआ है.

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मिर्जापुर के गाने पर विवाद

शूरवीर गाना मिर्जापुर द मूवी के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें गैंग वॉर हो रही थी. रैपरिया बालम ने कहा कि ये गाना उन्होंने उन वीरों के लिए बनाया था, जिन्होंने अपनी वीरता के लिए खुद की कुर्बानी दी. लेकिन इसे गैंगस्टर पर इस्तेमाल किया गया. हालांकि ट्रूपर रिकॉर्ड्स का दावा है कि उनके पास इस गाने के राइट्स हैं, और एक्सेल एंटरटेनमेंट जिन्होंने मिर्जापुर फिल्म बनाई उन्होंने इसका लाइसेंस उनसे लिया था.

अब रैपरिया बालम और उनके भाई ने स्क्रीन संग बातचीत में अपने गाने पर हुए विवाद पर और खुलासे किए हैं. उनके मुताबिक, शूरवीर गाना बनाने वाले रैपरिया बालम पहले ट्रूपर रिकॉर्ड्स के साथ काम करते थे. हालांकि दस्तावेजों में वो कंपनी के पार्टनर नहीं थे, लेकिन उनके बीच आगे चलकर कंपनी के आधे-आधे पार्टनर बनने की बात हुई थी.

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उनका कहना है कि 'शूरवीर' गाना पार्टनरशिप शुरू होने से पहले रिलीज हुआ था. बालम ने इस गाने समेत कई गाने बनाए, लेकिन उन्हें इन गानों के लिए भुगतान नहीं किया गया. रैपरिया बालम के भाई का दावा है कि 'शूरवीर' के सभी कॉपीराइट दस्तावेज रैपरिया बालम के असली नाम अशोक मांडा के नाम पर हैं. उनके पास गाने के कॉपीराइट सर्टिफिकेट भी हैं.

गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति क्यों?

रैपरिया बालम के भाई ने आगे बताया कि 'शूरवीर' जैसे गाने बनाने का मकसद युवाओं को भारतीय इतिहास और महान योद्धाओं के बारे में बताना था. ये गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए थे. मिर्जापुर में इस गाने को मुन्ना भैया जैसे किरदार के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया है. उनका मानना है कि इससे महाराणा प्रताप और राजस्थानी संस्कृति की गलत छवि बनती है. अगर कोई युवा इस गाने को मुन्ना भैया जैसे किरदार के साथ देखेगा तो उसके मन में महाराणा प्रताप और उस किरदार के बीच गलत संबंध बन सकता है.

एक्सेल एंटरटेनमेंट पर क्या आरोप है?

रैपरिया बालम और उनके भाई का कहना है कि भले ही ट्रूपर रिकॉर्ड्स के चैनल पर गाना मौजूद था, लेकिन फिल्म में इस्तेमाल करने से पहले एक्सेल एंटरटेनमेंट को गाने के असली कॉपीराइट दस्तावेज जांचने चाहिए थे. उनका आरोप है कि कंपनी ने सही दस्तावेजों की जांच किए बिना गाने को फिल्म में इस्तेमाल किया.

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उन्होंने ये भी कहा कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी से संपर्क करने की कोशिश की गई. फरहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि रितेश की टीम ने उनसे बात करने की बात कही. रैपरिया बालम ने ये भी बताया कि उन्होंने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट को लीगल नोटिस भेज दिया है. इसमें उन्होंने तीन मांग उठाई है. पहली मांग ये है कि फिल्म से 'शूरवीर' गाना हटाया जाए.

दूसरा गाने के इस्तेमाल के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए और आखिरी मांग महाराणा प्रताप के नाम पर एक स्कूल बनाया जाए, जहां बच्चों को महान नेताओं और उनके इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए. रैपरिया बालम का कहना है कि ये सभी मांगें कानूनी नोटिस में शामिल हैं. फिलहाल एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं देखने मिला है. अब देखना है कि क्या रैपरिया बालम की ये मांगें पूरी होंगी या नहीं.

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