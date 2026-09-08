भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ईशा नेगी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका जिम लुक नजर आ रहा है. ईशा ने इस पोस्ट के साथ लिखा- जीवन पूरी तरह खिल गया है...
ईशा की यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर को लेकर चर्चा शुरू हो गई. हालांकि, पोस्ट में ऋषभ पंत को लेकर कोई जिक्र नहीं है.
जिमवियर में दिखा ईशा का स्टाइलिश अंदाज
ईशा नेगी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और समय-समय पर अपनी तस्वीरें और लाइफस्टाइल से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं. इस बार उन्होंने जिमवियर में अपनी तस्वीर शेयर की.
तस्वीर में ईशा का फिटनेस लुक और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. ईशा की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान गया और देखते ही देखते ऋषभ पंत के साथ उनके रिश्ते की पुरानी कहानी भी चर्चा में आ गई.
2015 से जुड़ रहा है पंत-ईशा का नाम
ऋषभ पंत और ईशा नेगी का नाम करीब 2015 से एक-दूसरे के साथ जोड़ा जाता रहा है. दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही है.
जनवरी 2019 में वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऋषभ पंत ने ईशा के साथ एक तस्वीर शेयर कर इस रिश्ते को सार्वजनिक भी किया था. पंत ने उस तस्वीर के साथ लिखा था- 'मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूं.' यहीं से दोनों के रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगी थीं. इसके बाद दोनों की तस्वीरें और साथ नजर आने के किस्से लगातार सुर्खियों में रहे.
पंत के मुश्किल वक्त में भी ईशा दिखीं साथ
ऋषभ पंत के करियर में सबसे मुश्किल दौर 2022 में आया, जब वह एक गंभीर कार दुर्घटना में घायल हो गए थे. हादसे के बाद पंत को लंबे समय तक रिकवरी से गुजरना पड़ा.
इस मुश्किल दौर के दौरान भी ईशा नेगी को पंत को सपोर्ट करते हुए देखा गया था. पंत की वापसी के दौरान भी ईशा का नाम उनके करीबियों में लिया जाता रहा.
क्या पंत-ईशा अब साथ हैं?
हालांकि, पिछले कुछ समय से ऋषभ पंत और ईशा नेगी के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की अटकलें लगती रही हैं. दोनों के अलग-अलग सार्वजनिक तौर पर नजर आने और सोशल मीडिया एक्टिविटी के आधार पर यूजर्स अपने-अपने कयास लगाते रहे हैं.
फिलहाल ईशा नेगी की नई पोस्ट ने एक बार फिर पंत के साथ उनके रिश्ते को चर्चा में ला दिया है. हालांकि, ईशा ने अपनी इस पोस्ट में पंत का कोई जिक्र नहीं किया है. वैसे पंत की बात की जाए तो वो अब हाल में श्रीलंका दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम में खेलते दिखे थे.