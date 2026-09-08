Chocolate Sweet Recipe: बिना गैस जलाएं 10 मिनट में बिस्किट से बनाएं चॉकलेटी मिठाई, बच्चों से लेकर बड़े तक चाटेंगे उंगलियां

Chocolate Sweet Recipe: घर में अचानक कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो जाए तो अक्सर मन बाजार से मिठाई लाने का करता है, लेकिन हर बार बाहर से मिठाई खरीदना जरूरी नहीं. अगर रसोई में रखे बिस्किट से ही कुछ स्वादिष्ट और चॉकलेटी तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा? खास बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए आपको न तो गैस जलाने की जरूरत पड़ेगी और न ही घंटों किचन में खड़े होकर मेहनत करनी होगी. घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों की मदद से आप झटपट ऐसी चॉकलेट मिठाई बना सकते हैं, जो देखने में भी बढ़िया लगेगी और स्वाद में भी किसी डेजर्ट से कम नहीं होगी.

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बिस्किट, कोको पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क जैसी आम चीजों से बनने वाली ये मिठाई उन लोगों के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है, जिन्हें ज्यादा झंझट वाली रेसिपी बनाना पसंद नहीं. इसे तैयार करने के लिए किसी खास कुकिंग स्किल की जरूरत नहीं है. बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो, घर आए मेहमानों को मीठा खिलाना हो या फिर खुद ही कुछ चॉकलेटी खाने का मन हो, ये आसान रेसिपी आपका काम काफी आसान कर सकती है.



चॉकलेट मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए?

चॉकलेट वाली मिठाई को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होगी.

10-12 प्लेन या मैरी बिस्किट

2-3 चम्मच कोको पाउडर

3-4 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क

1-2 चम्मच दूध

1 चम्मच कटे हुए काजू-बादाम

1 चम्मच नारियल का बुरादा

सजाने के लिए चॉकलेट चिप्स या ड्राई फ्रूट्स

बनाने का तरीका:

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1. सबसे पहले बिस्किट को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. अब इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. कोशिश करें कि बिस्किट का पाउडर अच्छी तरह से बारीक हो गया हो, ताकि मिठाई का टेक्शचर अच्छा आए. अगर मिक्सर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो बिस्किट को जिप लॉक बैग में डालकर बेलन से भी अच्छी तरह क्रश किया जा सकता है.

2. एक बड़े बाउल में बिस्किट का पाउडर निकालें. इसमें कोको पाउडर, कटे हुए काजू-बादाम और नारियल का बुरादा डालकर मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके कंडेंस्ड मिल्क डालें और मिश्रण को लगातार मिलाते रहें.

3. अगर मिश्रण सूखा लगे तो इसमें थोड़ा दूध डालें. ध्यान रखें कि दूध एक साथ ज्यादा न डालें, वरना मिश्रण जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है.

4. जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिल जाए, तो हाथों की मदद से मिश्रण को हल्का गूंथ लें. मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि आसानी से बंध जाए और हाथ में लेने पर बिखरे नहीं. अब इसे करीब 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मिश्रण थोड़ा सेट हो जाएगा और इसे शेप देना आसान रहेगा.

5. अब तैयार मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें गोल करके लड्डू जैसा शेप दिया जा सकता है या हल्का दबाकर बर्फी की तरह भी बनाया जा सकता है. अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अलग-अलग शेप के छोटे मोल्ड का इस्तेमाल करके इसे और मजेदार बना सकते हैं.

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6. मिठाई को सुंदर दिखाने के लिए इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स, कटे हुए काजू-बादाम या नारियल का बुरादा डालें. चाहें तो ऊपर से एक छोटा काजू भी रख सकते हैं. इससे घर की बनी मिठाई देखने में भी काफी सुंदर लगेगी.

7. आखिर में तैयार मिठाई को प्लेट या एयरटाइट डिब्बे में रखें और करीब 30-60 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद मिठाई अच्छी तरह सेट हो जाएगी. इसके बाद इसे निकालकर सर्व कर सकते हैं.

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