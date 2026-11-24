महाराष्ट्र में गोकुल दूध फेडरेशन के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुई कानूनी लड़ाई अब वकील की फीस को लेकर राजनीतिक विवाद में बदल गई है. राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को सरकार का पक्ष रखने के लिए 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया.

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यह मामला गोकुल फेडरेशन में चार सरकारी नियुक्त सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने से जुड़ा था. इस भुगतान को लेकर कांग्रेस नेता सतेज पाटील ने सरकार की आलोचना करते हुए इसे सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल बताया है.

सतेज पाटील ने कहा कि महाराष्ट्र एक तरफ सूखे की चपेट में है और सरकार विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी का दावा कर रही है. ऐसे में गोकुल दूध फेडरेशन में सरकार की ओर से नियुक्त चार सदस्यों के फैसले को कोर्ट में समर्थन देने के लिए वकील को 80 लाख रुपये देना गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि गोकुल पर कब्जा करने के लिए सरकार साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपना रही है. उनके मुताबिक, वकील की इतनी बड़ी फीस देना इसी रणनीति का एक उदाहरण है.

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गोकुल दूध फेडरेशन के चुनाव में 18 नवंबर को वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में कुल 25 सदस्यों का चयन किया जाना था. कांग्रेस नेता सतेज पाटील के नेतृत्व में समविचारी आघाड़ी चुनाव मैदान में उतरी थी, जबकि दूसरी तरफ महायुति के नेता एक साथ चुनाव लड़ रहे थे. 19 नवंबर को चुनाव नतीजे सामने आए, जिसमें सतेज पाटील के पैनल के 13 सदस्य जीतकर आए. इसके बाद उनके समर्थकों ने बहुमत मिलने के आधार पर फेडरेशन में सत्ता आने का जश्न मनाया.

हालांकि, चुनाव परिणाम के बाद महायुति के नेताओं ने नियमों का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद के चुनाव पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि जब तक 14 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होता, तब तक चुने गए सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते. सतेज पाटील के पैनल के पास 13 सदस्य थे, जबकि महायुति के पैनल के 12 सदस्य चुनाव जीतकर आए थे. इस वजह से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पेच फंस गया और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया.

इस विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने गोकुल दूध फेडरेशन में चार विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति करने का फैसला लिया. सरकार की ओर से लाए गए नए ऑर्डिनेंस के तहत इन चार सदस्यों को फेडरेशन की अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया और अन्य फैसलों में वोटिंग का अधिकार भी दिया गया. इस फैसले के बाद फेडरेशन में सदस्यों की संख्या और वोटिंग व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया. सतेज पाटील ने सरकार के इस कदम को बहुमत के साथ अन्याय बताते हुए चुनौती दी.

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सतेज पाटील ने सरकार के नए ऑर्डिनेंस को कोर्ट में चुनौती दी. उनका विरोध इस बात को लेकर भी था कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव कर सरकारी नियुक्त सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जा रहा है. इस फैसले के जरिए अध्यक्ष पद के चुनाव में समीकरण बदलने की कोशिश का आरोप लगाया गया. इसी विवाद को लेकर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच में पहुंचा, जहां सरकार और सतेज पाटील की तरफ से कानूनी दलीलें पेश की गईं.

इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच में हुई. अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से ठीक एक दिन पहले, 9 नवंबर को मामले पर सुनवाई की गई. महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया था. वहीं, कांग्रेस नेता सतेज पाटील की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए.

इस कानूनी लड़ाई के दौरान मुकुल रोहतगी की फीस को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है. सरकार की ओर से उन्हें 80 लाख रुपये फीस दिए जाने की बात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद 72 लाख रुपये के भुगतान के लिए सरकारी आदेश (GR) भी जारी किया गया. फीस का यह आंकड़ा सामने आने के बाद कांग्रेस और सतेज पाटील ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए और इसे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बताया.

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मुकुल रोहतगी को 80 लाख रुपये फीस दिए जाने पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी सफाई सामने आई है. राज्य के सहकारिता मंत्री और एनसीपी नेता बाबासाहेब पाटील ने कहा कि मुकुल रोहतगी को भुगतान सभी नियमों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया है. उन्होंने फीस भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है. सरकार का कहना है कि इस मामले में तय प्रक्रिया का पालन किया गया है और भुगतान में कुछ भी गलत नहीं है.

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