किसी भी स्टैंडअप कॉमेडियन के लिए उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी USP है. वह आवाज के सहारे वह हजारों लोगों को हंसाता है और अपनी बात कहता है लेकिन सोचिए, जिस कॉमेडियन की पूरी पहचान ही बोलने से जुड़ी हो. अगर शूटिंग से ठीक पहले उसकी आवाज चली जाए तो क्या होगा? स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास के साथ कुछ ऐसा ही हुआ.

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नेटफ्लिक्स के लिए अपना नया स्टैंडअप स्पेशल तैयार कर रहे वीर दास की आवाज शूटिंग से करीब दो महीने पहले चली गई. वह लगभग बोल नहीं पा रहे थे. वह जिस शो की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे, उन्हें उसका पूरा कॉन्सेप्ट बदलना पड़ा लेकिन वीर ने इस मुश्किल को ही अपने शो का हिस्सा बना लिया. उन्होंने बिना आवाज के अपने शो को दोबारा लिखा और जब आवाज लौटी तो बिना पारंपरिक रिहर्सल के कैमरे के सामने पहुंच गए. इस शो का नाम था Vir Das: Fool Volume जो जुलाई 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ. उनके इसी स्टैंडअप एक्ट को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन मिला, लेकिन वीर जीतने से चूक गए.

कैसे और कब चली गई वीर दास की आवाज?

इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई, जब वीर दास और नेटफ्लिक्स एक नए स्टैंडअप स्पेशल की तैयारी कर रहे थे. उनका प्लान पहले से तय था और शो की थीम भी कुछ और थी लेकिन शूटिंग से करीब दो महीने पहले अचानक वीर की आवाज चली गई.

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वीर ने 20 जून 2025 को अपने इस अनुभव के बारे में बताते हुए कहा था कि नेटफ्लिक्स के साथ वह एक अलग थीम पर शो शूट करने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उनकी आवाज चली गई और उन्हें अपना पूरा प्लान बदलना पड़ा. वीर ने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा था कि यह शो खामोशी में दोबारा लिखा गया और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बिना रिहर्सल के परफॉर्म किया गया.

उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि करीब दो महीने तक आवाज के बिना रहना उनके लिए बेहद मुश्किल अनुभव था. यह सिर्फ बोल न पाने की परेशानी नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था.

छह हफ्ते तक खामोशी में लिखते रहे अपना शो

वीर दास के लिए यह मुश्किल इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि स्टैंडअप कॉमेडी में कॉमेडियन को अपनी बात कहने के तरीके, आवाज के उतार-चढ़ाव, दर्शकों के साथ संवाद और पंचलाइन की टाइमिंग भी तैयार करनी होती है. आमतौर पर किसी बड़े स्टैंडअप स्पेशल की शूटिंग से पहले कॉमेडियन कई छोटे शो करता है. वह अलग-अलग जगहों पर अपने जोक्स आजमाता है, दर्शकों की प्रतिक्रिया देखता है और फिर अपने मैटीरियल को बेहतर बनाता है. वीर दास भी इसी प्रक्रिया से गुजरते, लेकिन आवाज चले जाने के बाद उनके लिए यह संभव नहीं था.

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वीर ने बताया कि उन्होंने करीब छह हफ्तों तक खामोशी में अपने दिमाग के भीतर पूरा शो दोबारा लिखा. उनके मुताबिक, यह उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था. उन्होंने कहा कि वह अपने विचारों को मन में ही तैयार करते रहे और फिर जब आवाज वापस आई तो मुंबई में शो की शूटिंग की गई. दिलचस्प बात यह थी कि उनकी आवाज मुंबई में होने वाले शो से महज दो दिन पहले लौटी थी यानी जिस परफॉर्मेंस के लिए आमतौर पर कई महीनों की तैयारी और रिहर्सल होती है, उसके लिए वीर के पास आखिरी वक्त में ही अपनी आवाज वापस आई थी.

दवाइयों और वोकल थेरेपी से लौटी आवाज

आवाज वापस पाने का उनका सफर भी आसान नहीं था. वीर ने इंटरव्यू में बताया कि इस दौरान उन्हें दवाइयां लेनी पड़ीं और वोकल थेरेपी से गुजरना पड़ा. उन्होंने इस प्रक्रिया की तुलना दोबारा चलना सीखने से की. उनका कहना था कि आवाज वापस पाने की प्रक्रिया कुछ-कुछ वैसी ही थी, बल्कि उनके लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल थी.

वीर दास की आवाज मुंबई में शो की शूटिंग से ठीक दो दिन पहले लौटी थी. ऐसे में उनके पास अपने मैटीरियल को मंच पर आजमाने या पूरी तरह रिहर्सल करने का वक्त नहीं था. उन्होंने बताया कि आमतौर पर स्टैंडअप स्पेशल शूट करने से पहले वह करीब 180 ट्रायल शो करते हैं. हर पंचलाइन को परखते हैं और देखते हैं कि दर्शक किस बात पर हंस रहे हैं लेकिन Fool Volume के लिए ऐसा कुछ नहीं हो पाया. उन्होंने करीब छह हफ्तों तक अपने दिमाग में शो लिखा और फिर 17 कैमरों के सामने लगभग बिना रिहर्सल के परफॉर्म किया.

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मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क में शूट हुआ स्पेशल

Fool Volume को खास बनाने वाली एक और बात इसकी शूटिंग का अंदाज था. इसे मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क में फिल्माया गया. वीर ने इन तीनों शहरों को महज शूटिंग लोकेशन की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हर जगह को शो के अलग हिस्से से जोड़ा. मुंबई में एक स्टेडियम के भीतर शूटिंग हुई, जहां उनकी आवाज लौटने के बाद पहली बड़ी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की गई. लंदन में उन्होंने एक खूबसूरत चर्च को चुना. वहीं न्यूयॉर्क में शो का अंदाज कुछ अलग था। यहां एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में वीर दास ने डॉक्यूमेंट्री के अंदाज में दर्शकों से बातचीत की.

नेटफ्लिक्स ने 7 जुलाई 2025 को इस स्पेशल स्टैंडअप एक्ट का ऐलान करते हुए बताया था कि यह वीर दास का पांचवां नेटफ्लिक्स स्पेशल है. यह 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ. दिलचस्प बात यह है कि जिस शो की शुरुआत वीर दास के लिए एक बड़ी परेशानी से हुई थी, वही आगे चलकर उन्हें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स तक ले गया. Fool Volume को 2026 के इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया. ये वीर दास का तीसरा इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन था. इससे पहले 2021 में उनके स्पेशल कॉमेडी एक्ट Vir Das: For India को भी एमी के लिए नॉमिनेट किया गया था. लेकिन वह जीत नहीं पाए थे. इसके बाद 2023 में Vir Das: Landing ने उन्हें कॉमेडी कैटेगरी में एमी अवॉर्ड दिलाया था. अब इस तीसरे नॉमिनेशन के साथ वीर दास तीन इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन पाने वाले पहले भारतीय परफॉर्मर बने. हालांकि, इस बार वह जीत नहीं पाए.

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