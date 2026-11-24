भारत में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. देश में HPV वैक्सीन की एक करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, फरवरी 2026 में शुरू हुए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के तहत 14 साल की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है. 9 महीने से कम समय में 1 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी हैं. वैक्सीन को लेकर कुछ महिलाओं के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या 30 साल की उम्र के बाद भी HPV वैक्सीन लगवाने से सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकता है? इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं.

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सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है. ये वायरस ज्यादातर मामलों में यौन संपर्क के जरिए फैलता है. हालांकि इसके कई प्रकार होते हैं. जिन महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होती हैं और जिनके शरीर में हाई रिस्क वाला वायरस चला जाता है तो उनको सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है. हालांकि एचपीवी वायरस का संक्रमण होने का मतलब यह नहीं है कि महिला को कैंसर हो ही जाएगा. ज्यादातर संक्रमण शरीर की इम्युनिटी से अपने आप खत्म हो जाते हैं.

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30 साल के बाद वैक्सीन लगवाने से कितना फायदा मिलता है?

सफरदजंग हॉस्पिटल में महिला रोग विभाग की पू्र्व डॉ सलोनी बताती हैं कि एचवीपी वैक्सन का सबसे अधिक फायदा तब मिलता है जब महिला इस वायरस के संपर्क में न आई हो. यही वजह है कि सरकारी केंद्रों में 14 साल की लड़कियों में इस वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है. अगर कोई महिला यौन संबंध बनाने से पहले ही इस वैक्सीन को लगवा ले तो इससे अधिकतम फायदा मिलता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 30 साल के बाद वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होता. इस उम्र में भी महिला को उन HPV वायरस से सुरक्षा मिल सकती है, जिनका संक्रमण उसे पहले नहीं हुआ है और जिन्हें वैक्सीन कवर करती है. ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर आप 30 साल से ज्यादा उम्र में भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवा सकती हैं.

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वैक्सीन लगने के बाद भी स्क्रीनिंग जरूरी

एक जरूरी बात यह है कि HPV वैक्सीन पहले से मौजूद HPV संक्रमण या सर्वाइकल कैंसर का इलाज नहीं करती. यह नए संक्रमण से बचाव करती है. इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी उम्र और मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जरूरी रहती है. हर महिला को सलाह है कि आज के समय में 20 साल की उम्र के बाद ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अपनी जांच कराएं. अगर कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो टेस्ट कराने में देरी न करें.

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सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग

मेनोपॉज के बाद खून आना

पेल्विक हिस्से (पेट के निचले हिस्से) में दर्द,

कमर या पीठ में दर्द

पेशाब करते समय दर्द या कठिनाई

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