महाराष्ट्र के लातूर जिले में पुलिस स्टेशन के अंदर 22 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक की पहचान अमित रमेश चव्हाण के रूप में हुई है. उसे 15 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन से लेकर आई थी. पुलिस के मुताबिक, देर रात तक लड़की के मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया चल रही थी.

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इसी दौरान जांच अधिकारी ने अमित को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में रुकने का नोटिस दिया था. अगली सुबह उसका शव थाने के अंदर फंदे से लटका मिला. मामला लातूर के किनगांव पुलिस स्टेशन का है. इस घटना के बाद जिले के एसपी अमोल तांबे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

SP के मुताबिक, 21 नवंबर 2026 को किनगांव पुलिस स्टेशन में 15 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण की शिकायत दर्ज हुई थी. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि लड़की और आरोपी युवक अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन पर हैं. इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और दोनों को देर रात किनगांव पुलिस स्टेशन ले आई.

लड़की के मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया रात तक जारी रही. इस दौरान जांच अधिकारी ने अमित को रात 12 बजे आगे की जांच के लिए थाने में रुकने का नोटिस दिया था. वह पुलिस स्टेशन में ही रुका हुआ था. सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला.

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कस्टोडियल डेथ मानकर जांच शुरू

एसपी अमोल तांबे ने बताया कि पुलिस स्टेशन के अंदर मौत होने के कारण इसे कस्टोडियल डेथ मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कार्यकारी मजिस्ट्रेट के जरिए पंचनामा कराया गया है. शव को लातूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पैनल से इन-कैमरा पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

पुलिस ने मामले की जानकारी CID को भी दे दी है. फिलहाल एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है. आगे की जांच कस्टोडियल डेथ से जुड़े निर्देशों के तहत की जाएगी.

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पिता ने मौत पर उठाए सवाल

अमित के पिता रमेश चव्हाण ने किनगांव पुलिस स्टेशन के दो अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि रात में जब वह थाने पहुंचे थे, तब उनका बेटा ठीक था. उन्होंने उसे खाना भी खिलाया था. पिता ने सवाल उठाया कि रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह बेटे की मौत की खबर मिली.

उन्होंने मामले की कड़ी जांच कराने और जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की है. फिलहाल इस मामले में मौत की असली वजह साफ नहीं है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और CID की जांच से ही पता चलेगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर उस रात क्या हुआ था.

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