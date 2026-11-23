बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तेलंगाना के करीमनगर में महा पदयात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में 3 करोड़ घुसपैठियों के वोटिंग अधिकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं. नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के नेता SIR को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी और NDA ने सड़क पर उतरकर जवाब दिया तो बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आ गए.

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नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता बीजेपी के साथ है और वोट भी उसी के साथ हैं. उन्होंने दावा किया कि करीमनगर की भीड़ ने यह साबित कर दिया है. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की रैली में भीड़ नहीं जुटी, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 200 से ज्यादा जगहों पर उससे दस गुना बड़ी भीड़ जुटाई है.

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'3 करोड़ घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहें?'

SIR का बचाव करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपने पुराने पते से दूसरी जगह जा चुके हैं. ऐसे में उनके नाम वोटर लिस्ट में बने रहने का क्या मतलब है? उन्होंने दावा किया कि करीब 3 करोड़ अन्य लोगों का कोई पता नहीं है. जब चुनाव आयोग उनसे 2003 की वोटर लिस्ट में नाम की जानकारी मांगता है तो वे इसे नहीं दे पाते.

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The overwhelming turnout at today's Karimnagar Padayatra underscores the deep public resentment against the anarchy of the Congress. https://t.co/3a3JrYsQXI — Nitin Nabin (@NitinNabin) November 23, 2026

नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि ये घुसपैठिए हैं, जिनके वोटिंग अधिकार बचाने के लिए राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं. नितिन नवीन ने सवाल किया कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोप लगाने वाले दरअसल मृत लोगों, फर्जी वोटरों और घुसपैठियों के वोट की बात कर रहे हैं.

रेवंत रेड्डी को बताया राहुल गांधी का ATM

बीजेपी अध्यक्ष ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी करीब 36 महीने से सरकार चला रहे हैं और इस दौरान 82 से ज्यादा बार दिल्ली जा चुके हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने माता-पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद भी इतनी बार लेने नहीं गए होंगे, जितनी बार राजनीतिक नेतृत्व का आशीर्वाद लेने दिल्ली जाते हैं.

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नितिन नवीन ने रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी का ATM बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें तेलंगाना के युवाओं और गरीबों की चिंता नहीं है. वह राज्य के मेहनतकश लोगों की कमाई का इस्तेमाल कांग्रेस का खजाना भरने में कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं, किसानों और महिलाओं से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया.

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उन्होंने कांग्रेस पर इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया. साथ ही राहुल गांधी के विदेश दौरों पर दिए जाने वाले बयानों की आलोचना की. नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भारत दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है.

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