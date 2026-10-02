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Hyundai की रिकॉर्ड तोड़ सेल्स, 30 दिनों में कंपनी ने बेच दीं इतनी हजार कारें

हुंडई के लिए सितंबर का महीने जबरदस्त सेल्स लेकर आया है. बीते महीने कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की है. कंपनी ने इस साल की अब तक की बेस्ट बिक्री सितंबर में हासिल की है. सितंबर में कंपनी ने 77,916 कारें बेची हैं. हुंडई के पोर्टफोलियो में आई10, आई20, एक्स्टर, वेन्यू, क्रेटा और अल्कजार कारें शामिल हैं. आइए इन आंकड़ों को हम डिकोड करते हैं.

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Hyundai के लिए सितंबर का महीना शानदार रहा है. (Photo: hyundai.com)
Hyundai के लिए सितंबर का महीना शानदार रहा है. (Photo: hyundai.com)

हुंडई मोटर इंडिया के लिए सितंबर का महीना शानदार रहा है. कंपनी ने इस महीने कुल 77,916 कारों को बेचा है. ये कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री वाला महीना रहा है. ये आंकड़े घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों का है. हुंडई की कंबाइन्ड सेल्स में 10.8 परसेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हुई है. 

इन नंबर्स के साथ हुंडई ने जुलाई 2026 के अपने रिकॉर्ड हाई सेल्स आंकड़ों को पार कर लिया है. घरेलू मार्केट में कंपनी ने 57,166 कारें बेची हैं, जबकि एक्सपोर्ट 20,750 यूनिट्स तक पहुंच गया है. आइए समझते हैं हुंडई के लिए सितंबर का महीना की सेल्स क्यों खास है.

हुंडई की बंपर बिक्री

सितंबर महीने में हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू मार्केट में सेल्स 57,166 यूनिट्स तक पहुंच गई है. पिछले साल सितंबर में कंपनी की सेल्स 51,547 यूनिट्स पर थी. यानी कंपनी ने 5,619 कारें ज्यादा बेची हैं. ईयर-ऑन-ईयर इस महीने कंपनी की ग्रोथ 10.90 परसेंट की हुई है. त्योहारी सीजन से पहले कंपनी की ये सेल्स काफी महत्वपूर्ण है. 

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वहीं अगस्त 2026 में कंपनी ने 54,396 यूनिट्स को बेचा है. घरेलू मार्केट में मंथली सेल्स 2,770 यूनिट्स या 5.09 परसेंट बढ़ी है. यानी सितंबर महीने में मंथली और ऐनुअल दोनों की ही तुलना में ग्रोथ हुई है. वहीं कंपनी ने 20,750 यूनिट्स एक्सपोर्ट की हैं. पिछले साल इस दौरान कंपनी ने 18,800 यूनिट्स एक्सपोर्ट की थीं. 

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यह भी पढ़ें: Hyundai Bayon की बुकिंग शुरू, 11 हजार में होगा काम, इस दिन आएगी SUV

सितंबर 2026 में एक्सपोर्ट 1,950 यूनिट्स या 10.37 परसेंट बढ़ा है. हुंडई की कंबाइन्ड सेल्स 70,347 यूनिट्स से बढ़कर 77,916 यूनिट्स पर पहुंच गई है. जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही की बात करें, तो कंपनी ने इस दौरान 2,19,072 कारों को बेचा है. फिलहाल हुंडई की मॉडल वाइज सेल्स डेटा सामने नहीं आया है.

आ रही है नई हुंडई एसयूवी

अक्टूबर का महीने हुंडई के लिए वैसे भी खास है. इस महीने कंपनी अपनी नई मिड साइज एसयूवी बेयॉन (Hyundai Bayon) को लॉन्च करने वाली है. इसकी बुकिंग शुरू हो गई है. ये कार हुंडई वेन्यू और क्रेटा के बीच में प्लेस्ड होगी. इसे आप मारुति विक्टोरिस का कंपटीशन समझ सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: CNG के साथ CRETA वाला मजा, Hyundai का खास प्लान, आ रही नई SUV

हुंडई बेयॉन में कंपनी क्रेटा जैसा बड़ा साइज और एक छोटी कार वाली अफोर्डेबिलिटी दोनों का ध्यान रखेगी. कयास हैं कि कंपनी इस कार को सीएनजी के साथ लॉन्च कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये हुंडई की पहली बड़ी कार होगी, जिसमें सीएनजी का विकल्प मिलेगा. इस कार के लिए आपको 12 अक्टूबर का इंतजार करना होगा.

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