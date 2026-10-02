How To Make Hanging Planters: कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल फेंके नहीं! बनाएं बाजार में महंगा मिलने वाला स्टाइलिश 'हैंगिंग प्लांटर', बहुत ही आसान है तरीका

How To Make Hanging Planters: जिन लोगों को घर में पौधे लगागे का शौक होता है वो आए दिन अपने गार्डन के लिए खरीदने के लिए नर्सरी का चक्कर लगाते रहते हैं. पौधे लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत गमलों की होती है, जो बाजार और ऑनलाइन दोनों ही जगह बहुत महंगे मिलते हैं. आजकल बाजार में सीमेंट के साथ-साथ प्लास्टिक और सेरेमिक के गमले भी खूब मिलते हैं. इनमें अलग-अलग डिजाइन और ऑप्शंस मौजूद होते हैं. इन्हीं में हैंगिंग प्लांटर्स भी शामिल हैं. हैंगिंग प्लांटर्स का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि इन्हें कहीं भी टांगा जा सकता है और ये घर को खूबसूरत और प्रीमियर लुक भी देते हैं.



लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हैंगिंग प्लांटर्स आप बाजार से खूब-खूब पैसे देकर लाते हैं, वही आप घर पर बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल से बना सकते हैं. जी हां, घर में पानी या कोल्ड ड्रिंक की खाली प्लास्टिक बोतलें अक्सर इधर-उधर पड़ी रहती हैं और आखिर में कूड़े में चली जाती हैं. लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं तो इसी बेकार बोतल को घर की खूबसूरती बढ़ाने वाला स्टाइलिश हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं. इसे बनाना बहुत ही आसान है. हैंगिंग प्लांटर्स को आप बालकनी, खिड़की, कमरे की दीवार या एंट्रेंस एरिया में लगा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप प्लास्टिक की बोतल से प्लांटर्स बना सकते हैं.



हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

हैंगिंग प्लांटर को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में पड़ी कुछ चीजों से ही आपका काम हो जाएगा.

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1 खाली प्लास्टिक की बोतल

जूट की रस्सी या मोटा सूती धागा

कैंची या पेपर कटर

हॉट ग्लू गन

परमानेंट मार्कर

लोहे की कील या कोई नुकीली चीज

थोड़े छोटे कंकड़ या स्टोन

गमले वाली मिट्टी

कोई छोटा इंडोर प्लांट, जैसे मनी प्लांट या पोथोस

दीवार पर लगाने के लिए छोटा मजबूत हुक

बनाने का तरीका



1. सबसे पहले खाली प्लास्टिक की बोतल को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अब परमानेंट मार्कर की मदद से बोतल के एक तरफ बीच में ओवल शेप बना लें. कैंची या पेपर कटर से इस हिस्से को ध्यान रखते हुए काटें.

2. ध्यान रखें कि बोतल का ऊपर और नीचे का हिस्सा न काटें, क्योंकि यही हिस्से मिट्टी और पौधे को संभालकर रखेंगे. कटिंग के बाद अगर प्लास्टिक के किनारे बहुत नुकीले हों तो उन्हें थोड़ा बराबर कर दें. इससे आपको पौधा लगाते वक्त खरोंच लगने का खतरा कम रहेगा.

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3. गमले में पानी जमा रहने से जड़ें सड़ जाती हैं, इसलिए बोतल के सबसे निचले हिस्से में कुछ छोटे छेद करना जरूरी है. इसके लिए लोहे की कील को हल्का गर्म करके या किसी नुकीली चीज की मदद से नीचे 3-4 छोटे छेद बना सकते हैं.

4. इन छेदों से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा और मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं रहेगा.

5. अब इस प्लांटर को बनाने का सबसे खास हिस्सा शुरू होता है. हॉट ग्लू गन की मदद से बोतल की बाहर की तरफ थोड़ी-थोड़ी ग्लू लगाएं और उसके ऊपर जूट की रस्सी लपेटते जाएं.

6. रस्सी को एकदम पास-पास और कसकर लपेटें, ताकि नीचे की प्लास्टिक दिखाई न दे. इसी तरह पूरी बोतल को जूट की रस्सी से कवर कर दें. इससे नॉर्मल सी प्लास्टिक की बोतल का लुक पूरी तरह बदल जाएगा और ये बाजार में मिलने वाले रस्टिक स्टाइल प्लांटर जैसा दिखने लगेगा.

ध्यान रखें: जिस जगह से आपने बोतल काटकर पौधा रखने के लिए ओपनिंग बनाई है, उस हिस्से को रस्सी से न ढकें.

7. अब प्लांटर को दीवार पर लटकाने के लिए जूट की एक मजबूत रस्सी लें. इसे बोतल के ऊपरी हिस्से या गर्दन के पास अच्छी तरह बांध दें. गांठ मजबूत होनी चाहिए, ताकि मिट्टी और पौधे का वजन पड़ने पर रस्सी खुले नहीं.



8. आप चाहें तो जूट की रस्सी से लंबा लूप बनाकर इसे और खूबसूरत लुक भी दे सकते हैं.

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9. अब बोतल के अंदर सबसे नीचे थोड़े छोटे कंकड़ डालें. इसके ऊपर गमले वाली मिट्टी भरें और इसमें अपना छोटा पौधा लगा दें. पोथोस या मनी प्लांट जैसे छोटे इंडोर पौधे इस तरह के हैंगिंग प्लांटर में अच्छे लग सकते हैं.

10. मिट्टी भरते समय बहुत ज्यादा मिट्टी न डालें और पौधे को बोतल में मजबूती से सेट करें. इसके बाद हल्का पानी दें.

दीवार पर टांगकर घर को दें नया लुक

अब दीवार में एक मजबूत हुक लगाकर अपने हाथ से बनाए इस प्लांटर को टांग दें. बालकनी, खिड़की के पास या घर की किसी खाली दीवार पर ये छोटा सा प्लांटर काफी खूबसूरत लगेगा. सबसे अच्छी बात ये है कि जिस प्लास्टिक की बोतल को आप बेकार समझकर फेंकने वाले थे, उससे आपने घर की सजावट की एक काम की चीज बना ली. यानी कम खर्च में रीसाइक्लिंग भी और घर की खूबसूरती भी.

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