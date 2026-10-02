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नवजोत सिंह सिद्धू के घर आई खुशखबरी, बहू ने नन्ही परी को दिया जन्म, दादा बन खुशी से झूमे

नवजोत सिंह सिद्धू के घर खुशियों ने दस्तक दी है. बहू इनाया ने नन्ही परी को जन्म दिया है. जानिए सिद्धू ने अपनी पोती का नाम क्या रखा है.

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सिंद्धू ने किया पोती का स्वागत (Photo: Instagram @navjotsinghsidhu)
सिंद्धू ने किया पोती का स्वागत (Photo: Instagram @navjotsinghsidhu)

Navjot Singh Sidhu Becomes Grandfather: क्रिकेट के मैदान से लेकर टीवी के पर्दे तक अपनी शायरी और बेबाक अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के घर इन दिनों खुशियों की बहार आई हुई है. ‘द कपिल शर्मा शो’ में अपनी हाजिरजवाबी और ठहाकों से महफिल लूटने वाले सिद्धू अब जिंदगी के एक नए और बेहद खूबसूरत किरदार में आ गए हैं. जी हां, सिद्धू दादा बन गए हैं! उनके बेटे करण को बेटी हुई है. बहू इनाया ने एक प्यारी-सी बेटी को जन्म दिया है, जिसके आने से पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है.

घर आई नन्ही परी, सिद्धू ने खास अंदाज में दी खुशखबरी!

नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत पोस्ट शेयर कर दादा-दादी बनने की खुशखबरी दी. पोस्ट में नन्ही परी का स्वागत करते हुए परिवार की खुशी साफ झलक रही है. इस खास पोस्ट में बच्ची का नाम आर्या सिद्धू (Arya Sidhu) बताया गया है.

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पोस्ट में लिखे खूबसूरत संदेश ने फैंस का दिल जीत लिया. आसमान से उतरी इस नन्ही खुशी के स्वागत में पूरा परिवार प्यार और आशीर्वाद लुटाता नजर आया. सिद्धू के लिए यह पल किसी फिल्मी कहानी के खूबसूरत क्लाइमैक्स से कम नहीं है.

2023 में हुई थी बेटे करण की शादी

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की बेटे करण ने साल 2023 में इनाया के साथ शादी की थी. अब शादी के कुछ साल बाद उनके घर नन्ही परी के आने से परिवार में खुशियों का नया अध्याय शुरू हो गया है.

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बेटे के पिता बनने और खुद दादा बनने की खुशी सिद्धू के लिए बेहद खास है. जो सिद्धू अब तक अपनी शायरी से दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहे हैं, अब उनकी जिंदगी में एक नन्ही मुस्कान ने दस्तक दी है.

फैंस ने लुटाया प्यार, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़

सिद्धू की इस खुशखबरी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया. फैंस और चाहने वाले परिवार को नए मेहमान के आगमन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं. कभी क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्कों पर तालियां बटोरने वाले सिद्धू, तो कभी कपिल शर्मा के शो में अपनी शायरी से महफिल सजाने वाले सिद्धू- अब नन्ही आर्या के दादा बनकर जिंदगी की सबसे प्यारी पारी खेलने जा रहे हैं.

कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी वह होती है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो. सिद्धू के लिए नन्ही आर्या का आगमन भी ऐसा ही एक यादगार पल है.

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