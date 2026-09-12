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काला जादू के शक में बहू को ससुर ने कुल्हाड़ी से मार डाला, फिर कुएं में कूदकर खुदकुशी की कोशिश

2019 में बेटे की मौत के बाद एक बुजुर्ग ससुर के मन में बहू को लेकर शक गहराता गया. उसे लगता था कि बहू काला जादू करती थी और इसी वजह से उसके बेटे की जान गई. दोनों अलग रहने लगे, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ. शनिवार को कहासुनी इतनी बढ़ी कि कुल्हाड़ी से हमला कर महिला की जान चली गई.

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पति की मौत के बाद अलग रहने लगी थी महिला.(Photo: Representational)
पति की मौत के बाद अलग रहने लगी थी महिला.(Photo: Representational)

नागपुर के पाहुने लेआउट इलाके में शनिवार को एक 42 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके ससुर ने हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि महिला उसके बेटे पर काला जादू करती थी, जिसकी वजह से 2019 में उसकी मौत हो गई थी. मृतका की पहचान लक्ष्मी रविशंकर पाली के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार 70 वर्षीय नत्थूमल भगवान पाली ने बहस के दौरान पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और लक्ष्मी के सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी ने खुद भी जान देने की कोशिश की और कुएं में छलांग लगा दी.

यह भी पढ़ें: पॉलीथिन में भरा मिर्च पाउडर और बैंक लूटने पहुंच गया... 4 लाख कैश लेकर भागा... नागपुर के BSc पास युवक की कहानी

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हालांकि, दमकलकर्मियों ने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

बेटे की मौत के बाद अलग रहने लगी थी महिला

पुलिस अधिकारी के मुताबिक नत्थूमल को संदेह था कि लक्ष्मी उसके बेटे रविशंकर पर काला जादू करती थी और इसी वजह से 2019 में उसकी मौत हुई. बेटे की मौत के बाद लक्ष्मी अलग रहने लगी थी. इसके बावजूद दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शुक्रवार रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. इसके अगले दिन शनिवार दोपहर एक बार फिर दोनों आमने-सामने आ गए. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और नत्थूमल ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली.

आरोप है कि उसने कुल्हाड़ी से लक्ष्मी के सिर पर हमला कर दिया. वार इतना गंभीर था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया.

हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद नत्थूमल कुएं में कूद गया था. सूचना मिलने पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे बाहर निकाला. इसके बाद उसे मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

फिलहाल आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि काला जादू करने के शक को लेकर ससुर और बहू के बीच लंबे समय से तनाव था.

पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है. जांच के दौरान घटना के कारणों और दोनों के बीच हुए विवाद की परिस्थितियों को भी खंगाला जा रहा है.

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