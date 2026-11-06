scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सारा तेंदुलकर का 3 कैमरे वाला फोन, दिवाली से पहले लुक वायरल, 3.3 लाख तक है कीमत

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदलुकर के दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सारा के हाथ में एक खास स्मार्टफोन नजर आया है, जो बरगंडी कलर में आता है. इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 3,29,990 रुपये है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
सारा तेंदुलकर ने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की. (Photo: Insta)
सारा तेंदुलकर ने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की. (Photo: Insta)

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर एक चर्चित नाम हैं. इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटौर रही हैं. इस फोटो में सारा के हाथ में एक खास स्मार्टफोन नजर आया है, जो स्पेशल बरगंडी कलर में है. 

इंस्टाग्राम पर सारा ने कुछ फोटो शेयर की हैं, जो उनके ऑफिस की दिवाली सेलिब्रेशन की हैं. सारा तेंदुलकर का आउटफिट बहुत ही कमाल का लग रहा है. साथ ही पोस्ट में उनके हाथ में एक स्मार्टफोन नजर आया है. 

सारा के हाथ में नजर आने वाला स्मार्टफोन असल में Apple iPhone 18 Pro सीरीज का बरंगडी कलर एडिशन है. साइज देखने से iPhone 18 Pro Max नजर आता है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है और उसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. वहीं टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 3,29,900 रुपये है, जिसमे 2TB वेरिएंट मिलता है. 

सम्बंधित ख़बरें

iPhone 18
ऐपल फैंस की होगी मौज, आ रहा है सस्ता iPhone 18, होंगे ये बदलाव
Apple iPhone Air 2
अब iPhone में मिलेगा एक्स्ट्रा कैमरा, दुनियाभर में पॉपुलर है स्लिम फोन
वीडियो देखकर लोग कंपनी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भी ऐसी नौकरी चाहिए. ( Photo: ITG)
दिवाली पर कर्मचारियों को मिला iPhone 16! वायरल हुआ वीडियो
Apple iPhone Air 2
अब iPhone में मिलेगा एक्स्ट्रा कैमरा, दुनियाभर में पॉपुलर है स्लिम फोन
Sara Tendulkar Diwali Look
सूट पहन ऑफिस की दिवाली पार्टी में छाईं सारा-सानिया, देखें PHOTOS

iPhone 18 Pro Max के स्पेसिफिकेशन 

iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटीना एक्सडीआर OLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इसमें 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए सेरेमिक शील्ड और एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मिलती है.

Advertisement

सारा तेंदुलकर का पोस्ट 

 

iPhone 18 Pro Max का चिपसेट 

iPhone 18 Pro Max में कंपनी का A20 Pro (2nm) चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ Apple GPU मिलता है. इसमें 256GB स्टोरेज से लेकर 2TB तक का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है. 

यह भी पढ़ें: 1.34 लाख रुपये वाला iPhone 17 Pro अब 56,990 रुपये में! जानें कैसे मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

iPhone 18 Pro Max का कैमरा 

iPhone 18 Pro Max में बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है. इसमें सेकेंडरी और तीसरा कैमरा भी 48-48 मेगापिक्सल का है. 

iPhone 18 Pro Max का सेल्फी कैमरा 

iPhone 18 Pro Max में 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है. सेल्फी कैमरे में HDR, डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है. इसमें फेस आईडी का सपोर्ट दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कमरे की लाइट बंद, फिर भी क्यों चमकता रहता है LED बल्ब? ये है असली वजह |
    5.80 लाख की 7-सीटर पर बंपर ऑफर, दिवाली में इतना मिलेगा डिस्काउंट |
    पंजाब: 22 दिन बाद खत्म हुआ गतिरोध, परविंदर सिंह झोटा का PGI चंडीगढ़ में होगा पोस्टमार्टम, परिवार को 2 करोड़ मुआवजा |
    चीन में एक ही दिन दो बार आया भूकंप,NCS ने जारी किए आंकड़े |
    पहले लॉ फ‍िर विदेश से डिग्री... जान‍िए कौन हैं मेघना चौधरी? जो कर रहीं यूपी के मंत्री से शादी, स्कूल में हुई थी मुलाकात |
    न्यूजीलैंड को लगा जोर का झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुआ ये धुरंधर, निक केली की टीम में एंट्री |
    'वो बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है, लोन के नाम पर मुझे फंसाया...' मौत से पहले रैपिडो ड्राइवर ने बनाया वीडियो, बयां की पूरी कहानी |
    Dhanteras Katha: धनतेरस की रात क्यों जलाया जाता है यम दीपक? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा |
    ट्रंप की पार्टी हारी, अब मस्क की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानिए कैसे |
    Stock Market Crash: US मार्केट में तबाही... झटके में 270 लाख करोड़ स्‍वाहा, अब भारत में क्‍या होगा?
    Advertisement