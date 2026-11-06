न्यूजीलैंड को लगा जोर का झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुआ ये धुरंधर, निक केली की टीम में एंट्री

भारत के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं. टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे कन्कशन के कारण बाकी बचे मुकाबलों में भी नहीं खेल पाएंगे. मंगलवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान फील्डिंग करते समय उनके सिर में चोट लगी थी. मेडिकल जांच के बाद उन्हें सीरीज से बाहर रखने का फैसला किया गया.

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डेवोन कॉन्वे की जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली को टीम में शामिल किया गया है. केली को पहले सीरीज के चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था, लेकिन अब वह शुक्रवार को वेलिंगटन में कीवी टीम के साथ जुड़ गए हैं.

A forced squad change for New Zealand who aim to level their home ODI series against India 👇 https://t.co/6DhdIyojbf — ICC (@ICC) November 5, 2026

डेवोन कॉन्वे को चोट लगने की घटना के दौरान तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी मौजूद थे. हालांकि, जांच में हेनरी को कन्कशन नहीं पाया गया है और वह चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. इससे न्यूजीलैंड को राहत मिली है.

पहले मैच में मिली थी हार

न्यूजीलैंड को सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के हाथों हार झेलनी पड़ी थी. ऑकलैंड में बारिश से प्रभावित मैच में मेजबान टीम 185 रनों पर ऑलआउट हो गई. अर्शदीप सिंह ने चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को झकझोर दिया, जबकि गुरनूर बरार ने तीन और अंशुल कम्बोज ने दो विकेट हासिल किए.

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जवाब में भारत को बारिश के कारण 32 ओवर में 143 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला. विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

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दूसरे एवं तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, निक केली, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर और हेनरी निकोल्स.

आखिरी दो वनडे के लिए न्यजीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट.

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