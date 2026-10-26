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'मौत के कुएं' में फर्राटा भरती बाइक अचानक धधकी, करतब दिखा रही युवती झुलसी, बालों में लगी आग

जमशेदपुर के बर्मामाइंस दुर्गा पूजा मैदान में लगे मेले के मौत के कुएं में करतब के दौरान बाइक में आग लग गई. हादसे में युवती झुलस गई और बाइक जल गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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स्टंट के दौरान बाइक में लगी आग.(Photo:Screengrab)
स्टंट के दौरान बाइक में लगी आग.(Photo:Screengrab)

झारखंड के जमशेदपुर में एक मेले के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बर्मामाइंस दुर्गा पूजा मैदान में लगे मेले के 'मौत के कुएं' में बाइक से करतब दिखा रही एक युवती की बाइक में अचानक आग लग गई. इस घटना में युवती झुलस गई, जबकि बाइक पूरी तरह जल गई. घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

रविवार रात बर्मामाइंस दुर्गा पूजा मैदान में लगे मेले में मौत के कुएं का प्रदर्शन चल रहा था. इसी दौरान बाइक से करतब दिखा रही युवती की बाइक में अचानक आग लग गई. आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे में युवती झुलस गई. उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं, बाइक आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई.

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मोबाइल कैमरों में कैद हुई घटना

घटना के समय वहां मौजूद लोग मौत के कुएं में चल रहे करतब को देख रहे थे. हादसा कुछ लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखें VIDEO:- 

समय रहते आग पर पाया गया काबू

बताया गया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, बाइक में आग किस वजह से लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है. इसकी जानकारी तकनीकी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.

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फिलहाल हादसे में घायल युवती का इलाज कराया जा रहा है. घटना के बाद मौत के कुएं में सुरक्षा इंतजामों और आग लगने के कारणों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

(रिपोर्ट: नीरज तिवारी)

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