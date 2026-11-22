सिंगर और म्यूजिशियन सलीम कोड़ाथूर ने रविवार को बताया कि लगभग 10 साल पहले एक दोस्त की सलाह पर फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने के कारण उन्हें गंभीर यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया. इसके कुछ ही महीनों के भीतर उनकी पलकों और पैरों में सूजन आ गई और उनकी इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) भी कम हो गई.

और पढ़ें

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सलीम ने पत्रकारों को बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक, यह समस्या उनके शरीर से एल्ब्यूमिन (एक महत्वपूर्ण प्रोटीन) के कम होने की वजह से हुई थी. डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर शरीर से यह प्रोटीन लगातार कम होता रहा, तो किडनी फेल हो सकती है.

किडनी हुई खराब!

उन्होंने बताया कि किडनी की बायोप्सी के बाद उन्हें 'मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी' (membranous nephropathy) होने का पता चला. इसके इलाज के लिए उन्हें कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. सलीम ने बताया कि उसने यह क्रीम 500 रुपये में खरीदी थी और एक साल से ज्यादा समय तक इसका इस्तेमाल किया. हालांकि, स्वास्थ्य समस्याएं अभी भी उसे परेशान कर रही हैं, खासकर नींद से जुड़ी दिक्कतें. उन्होंने कहा, 'मैं दिन में सिर्फ दो-तीन घंटे ही सो पाता हूं। कुछ दिन तो मुझे सोने के लिए दवा लेनी पड़ती है.'



यही बीमारी कथित तौर पर एक 17 साल की लड़की को भी हुई थी, जिसने फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल किया था. मलप्पुरम के एस्टर MIMS मदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अनुसार, उस लड़की ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशनल वीडियो देखकर यह क्रीम मंगवाई थी. वीडियो में दावा किया गया था कि इस क्रीम से पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन दूर हो जाते हैं.

Advertisement

लड़की ने बताया कि इसके बाद उसे कई स्वास्थ्य समस्याएं हुईं. उसका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया और वह बेहोश हो गई. साथ ही, उसके पैरों में इतनी सूजन आ गई कि उसके लिए चलना-फिरना और सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल जाना पड़ा.

सलीम ने बताया कि उन्हें भी कुछ ऐसे ही लक्षण महसूस हुए, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए. इस वजह से उन्हें अपने प्रोग्राम (परफॉरमेंस) टालने पड़े, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा.

इस बीच, रविवार को उस लड़की ने पत्रकारों को बताया कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इस्तेमाल की गई क्रीम का एक सैंपल भी पुलिस को सौंप दिया है. उसने बताया कि पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. उसने कहा, 'मैं इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती हूं. अब मैं कंज्यूमर कोर्ट (उपभोक्ता अदालत) जाऊंगी. जिस (सोशल मीडिया) पेज पर मैंने यह प्रोडक्ट देखा था, वह अब वहां नहीं है; लगता है उसे डिलीट कर दिया गया है.'

उसने आगे बताया कि पुलिस ने उसे जानकारी दी है कि क्रीम के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा. लैब रिपोर्ट से उसका केस और मजबूत होगा. उसने यह भी बताया कि उसने पुलिस अधिकारियों को उस प्रोडक्ट का नाम बता दिया है.

इससे एक दिन पहले, उसके डॉक्टर ने पत्रकारों को बताया था कि लड़की के खून में मरकरी (पारा) का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ मिला है. वहीं, क्रीम की जांच में 12,500 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) मरकरी पाया गया, जबकि इसकी सामान्य स्वीकार्य सीमा 1 ppm से भी कम होती है.

---- समाप्त ----