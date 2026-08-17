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'हे भोलेनाथ... JSSC परीक्षा रद्द करवाइए', देवघर में छात्रों के समर्थन में कांवड़िए का अनोखा प्रोटेस्ट

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर एक कांवड़िया का अनोखा विरोध देखने को मिला है. खास बात यह है कि यह कांवड़िया करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंच रहा है.

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झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. (Photo: ITG)
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. (Photo: ITG)

देवघर में बाबा भोलेनाथ के भक्त भी बाबा की तरह निराले होते हैं. इसकी एक अनोखी तस्वीर आज कांवड़िया पथ पर देखने को मिली, जहां एक कांवड़िया अपने हाथ में बांस पर संदेश लिखकर बाबा धाम की ओर बढ़ता नजर आया. संदेश में लिखा था, 'हे भोलेनाथ, JPSC-JSSC की परीक्षा रद्द करवाइए और CBI से जांच करवाइए.'

कांवड़िया ने बताया कि आज पूरा देश बाबा की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन JSSC परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हजारों छात्र चाहकर भी बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर झारखंड सरकार छात्रों की मांग मान लेती है, तो वे हजारों छात्रों के साथ बाबा धाम पहुंचकर बाबा को जल चढ़ाएंगे.

खास बात यह है कि यह कांवड़िया करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंच रहा है, लेकिन अपने साथ जल नहीं लाया है. उसका कहना है कि जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होती, वह जल लेकर बाबा का जलाभिषेक नहीं करेगा.

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वाकई, आस्था और अपने संदेश को साथ लेकर चल रहे इस कांवड़िया की तस्वीर यह कहने पर मजबूर करती है कि भोलेनाथ निराले हैं, तो उनके भक्त भी निराले हैं.

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बता दें, झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है. JPSC-JSSC सुधार मंच ने बताया है कि 20 अगस्त को परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.

इस बीच सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के अवसर पर देश के कई हिस्सों में सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा-अर्चना करने पहुंच रहे हैं. झारखंड के देवघर में श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी भक्तों और कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ है. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी भक्तों ने नाग पंचमी के अवसर पर नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की. 

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