5 KM तक पीछा, फिर थार से कार में मारी टक्कर, सरेआम बरसाईं गोलियां, एक की मौत, दो गंभीर

पंजाब के तरनतारन जिले के सीमावर्ती इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों दोस्त कार में सवार होकर गांव खेमकरण की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान थार सवार हमलावरों ने उनकी कार का करीब पांच किलोमीटर तक पीछा किया. गांव आसल उताड़ के पास थार ने कार को पीछे से टक्कर मार दी. इसके बाद थार से उतरे युवक ने कार सवारों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. इस हमले में गुरसेवक सिंह की मौत हो गई, जबकि हरकीरत सिंह और साजन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.

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वारदात के दौरान मौके पर मौजूद एक राहगीर ने हमले का वीडियो बना लिया. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. दोनों घायलों को भिखीविंड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने गुरसेवक सिंह के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में दो भाइयों के नाम सामने आए हैं. हालांकि, हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है.

खेमकरण जा रहे थे तीनों दोस्त, पीछे लगी थी थार

घायल साजन सिंह ने बताया कि वह हरकीरत सिंह और गुरसेवक सिंह के साथ कार में सवार होकर गांव खेमकरण की तरफ जा रहे थे. कार गुरसेवक सिंह चला रहे थे. इसी दौरान एक थार उनकी कार के पीछे लग गई. साजन के मुताबिक, थार सवार करीब पांच किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा करते रहे. तीनों दोस्तों को शायद अंदाजा नहीं था कि उनका इस तरह पीछा किया जा रहा है और आगे उनके साथ ऐसी वारदात हो जाएगी. गांव आसल उताड़ के पास थार ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद थार सवार युवक नीचे उतरा और कार में बैठे लोगों पर गोलियां चलाने लगा.

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हमलावर की फायरिंग में गुरसेवक सिंह को जान गंवानी पड़ी. वहीं, हरकीरत सिंह और साजन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. अचानक हुए इस हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घायल साजन सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमलावरों ने उनकी कार को टक्कर मारने के बाद गोलियां चलाई थीं.

इस वारदात की एक खास बात यह रही कि मौके पर मौजूद एक राहगीर ने हमले का वीडियो बना लिया. दिनदहाड़े हुई इस घटना के दौरान उसने अपने मोबाइल से वारदात को रिकॉर्ड किया. पुलिस को इस मामले में वीडियो के बारे में भी जानकारी मिली है. हमले में एक युवक की मौत और दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की. घायलों को इलाज के लिए भिखीविंड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अब हमले में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है.

मंजीत सिंह कट्टा और उसके भाई संदीप सिंह के नाम आए सामने

एसपी हेडक्वार्टर सुखनिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि थार सवार दो व्यक्तियों ने कार में जा रहे लोगों पर फायरिंग की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गुरसेवक सिंह की मौत हो चुकी थी. एसपी के मुताबिक, शुरुआती जांच में मंजीत सिंह कट्टा और उसके भाई संदीप सिंह के नाम सामने आए हैं. पुलिस को आशंका है कि दोनों भाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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हालांकि, पुलिस के मुताबिक अभी तक वारदात के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. हमलावरों ने तीनों दोस्तों की कार का करीब पांच किलोमीटर तक पीछा क्यों किया और फिर टक्कर मारकर फायरिंग क्यों की, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल इस वारदात में गुरसेवक सिंह की मौत हो गई है और हरकीरत सिंह व साजन सिंह अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ मामले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.



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