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प्रेम विवाह के कुछ महीने बाद गर्भवती नवविवाहिता की मौत, पति-सास-ससुर और देवर गिरफ्तार

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में गर्भवती नवविवाहिता पिंकी महतो की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पिता ने दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है. परिजनों ने छत से कूदने की कहानी गढ़ने का आरोप भी लगाया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रही है.

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दहेज हत्या का केस दर्ज.(Photo: Manish Kumar Lal Das/ITG)
दहेज हत्या का केस दर्ज.(Photo: Manish Kumar Lal Das/ITG)

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सतवाहनी स्थित जॉय नेक्स्ट अपार्टमेंट में रहने वाली पिंकी महतो की मौत के मामले में पति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मृतका के पिता ललित महतो की लिखित शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पति मनीष शर्मा, ससुर श्याम शर्मा, सास पूनम शर्मा और देवर सतीश शर्मा के रूप में हुई है. बताया जाता है कि पिंकी ने कुछ महीने पहले मनीष शर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद वह आदित्यपुर स्थित जॉय नेक्स्ट अपार्टमेंट में रह रही थी.

यह भी पढ़ें: झारखंड में बारिश बनी काल! सरायकेला में दीवार ढही, तीन साल की मासूम की मौत, मां घायल

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मृतका के पिता ललित महतो आदित्यपुर-1 के रोड नंबर तीन के निवासी हैं. उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेटी को लगातार प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों का दावा है कि पिंकी गर्भवती थी और घटना वाले दिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी.

गंभीर हालत में एमजीएम से रिम्स ले जाई गई पिंकी

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परिजनों के अनुसार, मारपीट के बाद पिंकी की हालत गंभीर हो गई थी. उसे पहले जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया. वहां से बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. हालांकि, घटना के समय क्या हुआ और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

मायके पक्ष का आरोप है कि उन्हें घटना की जानकारी समय पर नहीं दी गई. परिजनों ने यह भी दावा किया है कि मौत को आत्महत्या का रूप देने के लिए पिंकी के छत से कूदने की कहानी गढ़ी गई. ससुराल पक्ष पर लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

पिंकी की मौत की खबर मिलने के बाद मायके पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए. वे शव लेकर जॉय नेक्स्ट अपार्टमेंट पहुंचे और वहां विरोध जताया. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और मौत से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच

पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज स्वर्गियारी के अनुसार, मृतका के पिता की शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके बाद नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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पुलिस अब अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. इन तथ्यों के आधार पर घटना से जुड़ी परिस्थितियों और आरोपों की पड़ताल की जाएगी.

फिलहाल पिंकी महतो की मौत की असली वजह और घटना के समय की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं. पुलिस जांच पूरी होने और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही यह पता चल सकेगा कि नवविवाहिता की मौत कैसे हुई.

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