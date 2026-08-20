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हिसार कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग: गैंगस्टर विनोद राणा की गोली मारकर हत्या, एक घायल

हरियाणा के हिसार कोर्ट परिसर में अज्ञात बदमाशों ने विनोद काणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलीबारी में उसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक और व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस की जांच में ये मामला व्यक्तिगत रंजिश और गैंगवार से जुड़ा माना जा रहा है.

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हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है. (Photo- Representational)
हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है. (Photo- Representational)

हरियाणा के हिसार कोर्ट परिसर में गुरुवार को अफरा-तफरी मच गई. यहां अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. इस ताबड़तोड़ फायरिंग में गैंगस्टर विनोद काणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में इस वारदात के पीछे व्यक्तिगत रंजिश और गैंगवार का एंगल सामने आ रहा है. मृतक विनोद काणा का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे.

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश से अंदेशा जताया जा रहा है कि विरोधी गुट ने रंजिश के तहत ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है.

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