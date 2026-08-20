Guru Gochar 2026: देवगुरु बृहस्पति का बड़ा गोचर, 7 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

Guru Gochar 2026: ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, समृद्धि, धन, शिक्षा और सौभाग्य का कारक ग्रह माना जाता है. बृहस्पति करीब एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार गुरु का सिंह राशि में जाना कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से शुभ परिणाम लेकर आ सकता है.

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गुरु का यह गोचर कुछ लोगों के लिए नए अवसर, आय में सुधार और रुके हुए कामों में गति का संकेत दे सकता है. वहीं व्यापार और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बन सकते हैं. आइए जानते हैं सिंह राशि में गुरु के आने से किन 7 राशियों को फायदा हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर सकारात्मक रह सकता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ जीवन में समृद्धि के नए रास्ते खुल सकते हैं. कामकाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. लंबे समय से चल रही पैसों की परेशानी धीरे-धीरे कम होने के संकेत हैं.आय के नए साधन मिलने या किसी पुराने काम से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

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सिंह राशि

सिंह राशि में ही गुरु का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास माना जा सकता है.व्यापार से जुड़े मामलों में फायदा मिलने के योग हैं.किसी कानूनी या विवादित मामले में राहत मिल सकती है.कामकाज में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. महत्वपूर्ण फैसलों में सफलता मिलने की संभावना है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कई तरह से लाभकारी हो सकता है. काम के सिलसिले में यात्रा के अवसर बन सकते हैं. पेशेवर जीवन में नए संपर्क भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं.परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है.रुके हुए काम आगे बढ़ने की उम्मीद है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए गुरु का सिंह गोचर कारोबार में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. व्यापार विस्तार की योजना बना रहे लोगों को फायदा हो सकता है.परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है.काम में स्थिरता आएगी . नए अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आर्थिक दृष्टि से खास रह सकता है.संपत्ति से जुड़े पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.जमीन-जायदाद से संबंधित कोई अटका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है.आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ भविष्य के लिए धन जुटाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में प्रवेश धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है. आय में बढ़ोतरी के अवसर मिल सकते हैं.कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से फायदा होने की संभावना है. आर्थिक योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने का समय मिल सकता है.

क्या है गुरु गोचर का महत्व?

ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ ग्रहों में प्रमुख माना जाता है. उनकी स्थिति को शिक्षा, विवाह, संतान, धन, ज्ञान और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है.हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी परिणाम को निश्चित नहीं माना जा सकता.

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