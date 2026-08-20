'घर वापस आ जाओ...' पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग चली गई पत्नी, तनाव में आकर पति ने दी जान

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक युवक ने पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से परेशान होकर जान दे दी. घटना सुरियावां थाना क्षेत्र के गांव की है. युवक की मौत के बाद उसके पांच बच्चों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. मां पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ घर छोड़कर चली गई. और अब पिता की भी मौत हो गई है. इसके बाद से बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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लोगों ने बताया कि मृतक की पत्नी करीब दो महीने पहले उसे और अपने पांच बच्चों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी. पत्नी के चले जाने के बाद से युवक मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था. वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता कर रहा था. पत्नी से फोन पर उसकी बातचीत भी होती थी. युवक लगातार उसे वापस घर लौटने के लिए मनाता रहा, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आई.

इसके बाद बुधवार को पत्नी के घर न लौटने और लगातार तनाव में रहने से युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया. जहर खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

पहले मां ने घर छोड़ दिया, अब पिता भी दुनिया में नहीं

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जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. मौत से पहले युवक ने जो बयान दिया, उसमें जहर खाने की वजह बताई. उसने कहा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई है. उसने पत्नी को वापस बुलाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं आई. इसी परेशानी के चलते उसने यह कदम उठाया. युवक की मौत के बाद उसके परिवार में मातम छाया हुआ है. पिता की मौत से बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों और गांव के लोगों का कहना है कि मां और पिता के बाद अब बच्चों का भविष्य क्या होगा.

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