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'हम दुनिया छोड़ रहे हैं', पत्नी के जन्मदिन पर भेजा ईमेल... गुरुग्राम में मृत मिले टेक दंपति

गुरुग्राम में एक टेक दंपति मोहम्मद असलम और उनकी पत्नी फरहाना संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए. असलम ने अपने एंप्लॉयर को ईमेल भेजकर लिखा था कि हम दुनिया छोड़ रहे हैं' और उसमें परिजनों और मकान मालिक के फोन नंबर शेयर किए थे.

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पुलिस को आशंका है कि असलम ने आत्महत्या करने से पहले फरहाना की जान ली होगी. (Photo: ITG)
पुलिस को आशंका है कि असलम ने आत्महत्या करने से पहले फरहाना की जान ली होगी. (Photo: ITG)

गुरुग्राम में एक सोसायटी के फ्लैट में बुधवार सुबह एक टेक दंपति मोहम्मद असलम (30) और उनकी पत्नी फरहाना संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. दरअसल, असलम ने सुबह करीब 7 बजे अपने एंप्लॉयर को ईमेल भेजकर लिखा था, 'हम दुनिया छोड़ रहे हैं' और उसमें परिजनों और मकान मालिक के फोन नंबर शेयर किए थे. इस दिन फरहाना का जन्मदिन था. 

कंपनी के सहकर्मियों के बताने पर जब मकान मालिक टावर 7 के फ्लैट में पहुंचे, तो वहां असलम फंदे से लटके मिले और फरहाना फर्श पर मृत पड़ी थीं, जिनके गले पर चोट के निशान थे.

घटनास्थल की पड़ताल के दौरान फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ मिला और अंदर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा था 'हम यह दुनिया छोड़ रहे हैं',  इसके अलावा फरहाना के कपड़ों पर हाथ से 'आई लव यू' लिखा पाया गया.

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पुलिस ने मौके से तीन लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, एक रस्सी, डायरी, कैंची और पेन ड्राइव जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी है. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को आशंका है कि असलम ने आत्महत्या करने से पहले फरहाना की जान ली होगी, जिसके चलते भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

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केरलम के रहने वाले इस उच्च शिक्षित जोड़े की शादी 2023 में हुई थी और वे करीब तीन महीने पहले ही बेंगलुरु से गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे. जिस दिन यह खौफनाक वारदात सामने आई, उसी दिन फरहाना का जन्मदिन भी था. 

असलम एनआईटी कालीकट और आईआईएम इंदौर के पूर्व छात्र थे, जबकि फरहाना भी एक आईटी फर्म के लिए वर्क-फ्रॉम-होम कर रही थीं. परिजनों के अनुसार दोनों के बीच गहरा प्रेम था और किसी भी तरह के वैवाहिक विवाद की बात सामने नहीं आई है, हालांकि असलम पिछले करीब डेढ़ साल से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे.

रिश्तेदारों ने आशंका जताई है कि आईटी सेक्टर में अत्यधिक 'वर्क प्रेशर' इस खौफनाक कदम की वजह हो सकता है, जिसकी विस्तृत जांच अब बादशाहपुर थाना पुलिस कर रही है.

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