Best Places to Visit in November: न गर्मी, न बारिश... नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 10 जगहें, आज ही बनाएं प्लान

Best Places to Visit in November: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान न ज्यादा गर्मी होती है और न ही मानसून जैसी बारिश की परेशानी. मौसम सुहावना होने की वजह से आप आराम से पहाड़ों, समुद्र के किनारे, ऐतिहासिक जगहों और खूबसूरत शहरों की सैर कर सकते हैं. अगर आप भी लंबे समय से कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है.

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खास बात यह है कि भारत में घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जहां हर तरह के ट्रैवलर को कुछ न कुछ खास देखने और करने को मिलता है. कहीं आप रेगिस्तान में ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं तो कहीं गंगा किनारे सुकून के पल बिता सकते हैं. कुछ जगहें इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने का मौका देती हैं तो कुछ अपनी हरियाली, झरनों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर हैं. ऐसे में अगर आप परिवार, दोस्तों या अकेले घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं तो भारत की ये 10 जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकती हैं. आइए जानते हैं नवंबर में घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें अच्छी रहेंगी.

जयपुर, राजस्थान

राजस्थान की राजधानी जयपुर नवंबर में घूमने के लिए शानदार जगह है. गर्मी कम होने और मौसम सुहावना रहने की वजह से यहां घूमना काफी आसान हो जाता है. आप यहां आमेर किला, सिटी पैलेस और हवा महल जैसी मशहूर जगहों को देख सकते हैं. इसके अलावा जयपुर के रंग-बिरंगे बाजार, राजस्थानी खाना और पुराने किले इस शहर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. यहां आप खरीदारी करने के साथ-साथ राजस्थानी संस्कृति को भी करीब से जान सकते हैं.

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जैसलमेर, राजस्थान

अगर आप नवंबर में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो जैसलमेर जा सकते हैं. इस दौरान यहां का मौसम रेगिस्तान घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है. आप यहां ऊंट की सवारी कर सकते हैं और रेत के टीलों पर सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. इसके अलावा जैसलमेर का ऐतिहासिक किला और पीले पत्थरों से बनी इमारतें पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं. सर्दियों की हल्की धूप में यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वाराणसी भारत के सबसे पुराने और धार्मिक शहरों में से एक है. नवंबर में यहां का मौसम घूमने के लिए अच्छा रहता है. आप सुबह-सुबह गंगा नदी में नाव की सवारी कर सकते हैं और घाटों की खूबसूरती देख सकते हैं. शाम के समय होने वाली गंगा आरती यहां का सबसे खास अनुभव है. इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, संकरी गलियां और बनारस का मशहूर स्ट्रीट फूड आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं.

हम्पी, कर्नाटक

इतिहास और पुरानी इमारतों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हम्पी एक शानदार जगह है. यहां विजयनगर साम्राज्य के समय के पुराने मंदिर, खंडहर और विशाल चट्टानें देखने को मिलती हैं. नवंबर में मौसम सुहावना होने की वजह से यहां की ऐतिहासिक जगहों को आराम से घूम सकते हैं. यहां की अनोखी बनावट और खूबसूरत नजारे फोटोग्राफी पसंद करने वालों को भी काफी पसंद आएंगे.

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अल्लेप्पी, केरल

अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो केरल का अल्लेप्पी अच्छा विकल्प हो सकता है. यह जगह अपने खूबसूरत बैकवॉटर और हाउसबोट के लिए मशहूर है. यहां आप हाउसबोट में ठहरकर पानी से घिरी नहरों, नारियल के पेड़ों और छोटे-छोटे गांवों के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. नवंबर में यहां का मौसम भी घूमने-फिरने के लिए काफी आरामदायक रहता है.

कच्छ का रण, गुजरात

गुजरात का कच्छ अपनी सफेद नमक की जमीन और खूबसूरत रेगिस्तानी नजारों के लिए मशहूर है. यहां हर साल रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इस उत्सव में आप लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य, गुजराती खानपान और रंग-बिरंगे हस्तशिल्प का आनंद ले सकते हैं. रात में चांदनी की रोशनी में दूर तक फैला सफेद रण बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रण उत्सव की तारीख और कार्यक्रम की जानकारी पहले जरूर ले लें.

काजीरंगा नेशनल पार्क, असम

अगर आपको जंगल और वन्यजीवों को करीब से देखना पसंद है, तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं. नवंबर में मानसून के बाद पार्क का पर्यटन सीजन धीरे-धीरे शुरू हो जाता है. यहां आप एक सींग वाले गैंडे, जंगली भैंस और कई तरह के पक्षियों को देख सकते हैं. जंगल की सैर के लिए जीप सफारी भी कर सकते हैं. प्रकृति और वन्यजीवों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह जगह खास है.

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गोवा

नवंबर में गोवा घूमने का भी अच्छा समय होता है. मानसून के बाद यहां का मौसम सुहावना होने लगता है और समुद्र तटों पर पर्यटकों की रौनक बढ़ जाती है. आप यहां अलग-अलग बीच पर घूम सकते हैं, पुराने चर्च देख सकते हैं और समुद्र किनारे बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं. इसके अलावा गोवा का सीफूड और खूबसूरत कैफे भी आपकी ट्रिप को खास बना सकते हैं.

शिलॉन्ग, मेघालय

प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं, तो मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग जा सकते हैं. नवंबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. आप यहां खूबसूरत झरने, झीलें और शानदार व्यू पॉइंट देख सकते हैं. शिलॉन्ग का शांत माहौल और चारों तरफ फैली हरियाली पर्यटकों को काफी पसंद आती है. यहां परिवार, दोस्तों या अकेले घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

ऋषिकेश, उत्तराखंड

अगर आप घूमने के साथ थोड़ा सुकून और रोमांच भी चाहते हैं, तो ऋषिकेश जा सकते हैं. यहां गंगा नदी के किनारे बैठकर खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. राम झूला और लक्ष्मण झूला के आसपास घूमना भी अच्छा अनुभव हो सकता है. इसके अलावा यहां योग, ध्यान और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. नवंबर में यहां का मौसम घूमने और नदी किनारे समय बिताने के लिए अच्छा रहता है.

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