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कांच पर ट्रैक्टर तो सूत के धागे पर लटकती है बाइक, राजस्थान के 3 गांवों में भाई दूज पर दिखता है अद्भुत नजारा

भाई दूज पर बूंदी के बड़ोदिया, सथूर और ठिकरदा गांवों में ग्रामीण कांच, सूत के धागे और पानी पर ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल के हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं. एक महीने की तैयारी और अपने खर्च से होने वाला यह आयोजन राजा-महाराजाओं के समय की परंपरा को जिंदा रखते हुए लाखों देसी-विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खींचता है.

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राजस्थान के गांवों में भाई दूज पर अलग ही नजारा दिखता है. (Photo- ITG)
राजस्थान के गांवों में भाई दूज पर अलग ही नजारा दिखता है. (Photo- ITG)

राजस्थान में भाई दूज का मतलब सिर्फ भाई-बहन का त्योहार नहीं है. बूंदी जिले में भाई दूज का मतलब है जादू, करतब, रोमांच और प्राचीन परंपरा का महाकुंभ. बूंदी जिले के बड़ोदिया, सथूर और ठिकरदा गांव को लोग 'जादू की नगरी' कहते हैं. और कहें भी क्यों न? यहां भाई दूज पर जो होता है, उसे अपनी आंखों से देखने के बाद हर कोई इसे जादू की नगरी ही कहेगा.

जादुई करतबों की यह परंपरा बूंदी के तीन गांवों बड़ोदिया, सथूर और ठिकरदा में निभाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण बड़ोदिया में रहता है. ग्रामीणों के सहयोग से यहां ऐसे हैरतअंगेज कारनामे होते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, राजस्थान-गुजरात-महाराष्ट्र में सूखा... दक्षिण और पूर्व में होगी बारिश

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पानी में पट्टी तैराना और उस पर बाइक तैराना, कच्चे सूत के धागे पर ट्रैक्टर और बाइक को खड़ा करना या लटकाना, कांच के गिलास और कांच पर बाइक, कार, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी खड़ी करना, फूल-मालाओं पर बाइक लटकाना और बिना स्टैंड के बाइक खड़ी करना जैसे करतब दिखाए जाते हैं.

बावड़ी के पानी में पट्टी पर करतब किए जाते हैं. क्रेन की मदद से धागे पर बाइक लटकाई जाती है. ये सभी करतब गांव के ही लोग करते हैं. वे भले ही बहुत कम पढ़े-लिखे हों, लेकिन अपनी कला से बड़े-बड़े उस्तादों को भी पीछे छोड़ देते हैं.

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भाई दूज की तैयारी में ग्रामीण एक महीने पहले से जुट जाते हैं. पूरा गांव अलग-अलग टोलियों में बंटकर इन करतबों की तैयारी करता है. इस कार्यक्रम के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर ही इंतजाम करते हैं और पूरा खर्च भी खुद उठाते हैं. न प्रशासन से कोई सहयोग मिलता है और न सरकार से फंड, फिर भी गांव के दम पर यह परंपरा जिंदा है.

घास भैरू की सवारी और अनोखी बारात

मनोरंजन के इन कार्यक्रमों के बाद बैलों की जोड़ियों के साथ घास भैरू की सवारी निकाली जाती है. ग्रामीण हाथ लगाकर घास भैरू को खींचते हैं और उस पर तेल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं.

इस दौरान कहीं अनोखी बारात निकलती है, तो कहीं युवा आदिवासी वेशभूषा में नजर आते हैं. कुछ लोग महिलाओं के कपड़े पहनकर हंसी-ठिठोली करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं.

यह भी पढ़ें: चंबल नदी पार कर राजस्थान के जंगल में पहुंचा कूनो का चीता, MP-राजस्थान की टीमें कर रहीं ट्रैक

इस आयोजन को देखने के लिए लाखों की संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचते हैं. कई बार गांव की गलियों और सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होती और जाम जैसे हालात बन जाते हैं. इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आती.

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राजा-महाराजाओं के जमाने से चली आ रही परंपरा

यह परंपरा राजा-महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है. प्राचीन समय में राजा-महाराजा अपने मनोरंजन के लिए भाई दूज पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते थे. आज उसी परंपरा को ग्रामीणों ने जीवित रखा है. बड़ोदिया, सथूर और ठिकरदा आज भी साबित करते हैं कि कला के लिए डिग्री नहीं, जुनून चाहिए.

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