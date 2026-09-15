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'ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर की कोशिश का मामला', गुरुग्राम की बाइकर गर्ल के पिता का बयान आया सामने

गुरुग्राम में बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पीड़िता ने अपना पहला वीडियो बयान जारी किया है. उन्होंने आरोपी के दावों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर लेन बदली और उनकी बाइक को टक्कर मारी.

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गुरुग्राम हिट एंड रन केस पीड़िता का पहला वीडियो आया सामने. (photo: ITG)
गुरुग्राम हिट एंड रन केस पीड़िता का पहला वीडियो आया सामने. (photo: ITG)

गुरुग्राम में बाइक राइडर सिया उर्फ शिवानी चौहान को कार से टक्कर मारने के मामले में पीड़िता ने सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात को अपना पहला वीडियो बयान जारी किया है. ये बयान आजतक पर आरोपी के इंटरव्यू के जवाब में सामने आया है.

वहीं, सोमवार शाम पीड़िता के पिता रोशन चौहान और वकील ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी. परिवार ने पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में साधारण धाराओं के बजाय हिट एंड रन और हत्या के प्रयास (अटेंप्ट टू मर्डर) की धारा जोड़ने की मांग की है.

आरोपी के दावों पर सिया का पलटवार

सिया ने अपने वीडियो बयान में आरोपी के उन दावों पर सीधा सवाल उठाया है जो उसने दिए थे. पीड़िता ने कहा कि यदि आरोपी का ये दावा है कि वे लोग उसे परेशान या पिंच कर रहे थे तो फिर वह उनके पीछे क्यों आया. सिया ने आगे दावा किया कि आरोपी ने सड़क पर जानबूझकर अपनी लेन बदली और बाइक को टक्कर मारी. पीड़िता के अनुसार ये सब कुछ इरादतन किया गया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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थाने पहुंचे पीड़िता के पिता

पीड़िता के पिता रोशन चौहान ने बताया कि जब वह थाने गए तो पुलिस पहले ही सुओ मोटो एफआईआर दर्ज कर चुकी थी. उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराकर रिसीविंग कॉपी ले ली है. पिता ने कहा कि वीडियो से साफ दिखता है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि हिट एंड रन और हत्या की कोशिश है. उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है बेटी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वीडियो में वह काफी दूर तक घिसटती दिख रही है.

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'घबराई हुई थी बेटी'

रोशन चौहान ने कहा कि उनकी बेटी घटना के बाद बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसी वजह से उसने शुरुआत में परिवार को इसके बारे में नहीं बताया. अगर पहले बताया होता तो कार्रवाई भी पहले हो जाती. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही थी, सामान्य रूप से बाइक चला रही थी. पिता ने स्पष्ट किया कि वे न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा, वहां तक जाएंगे.

वकील ने की धाराएं बढ़ाने की मांग

सिया के वकील ने बताया कि घटना को देखते हुए इसमें हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस का सहयोग अच्छा रहा है. पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही सिया का आधिकारिक बयान दर्ज करेंगे. परिजनों का कहना है कि आरोपी ने सिर्फ हिट नहीं किया, बल्कि उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की थी.

गुरुग्राम में बाइक राइडिंग का यह वीडियो rebelwheels_sia_ नाम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से साझा किया गया था. बाद में इस प्रोफाइल की पहचान दिल्ली के कालकाजी निवासी शिवानी चौहान के तौर पर हुई. दावा किया जा रहा है कि शिवानी चौहान आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं और 2022 में कालकाजी वार्ड से निगम चुनाव लड़ चुकी हैं. हालांकि, प्रोफाइल को प्राइवेट कर लिया गया है, लेकिन पिता रोशन चौहान ने पुष्टि की है कि वह उन्हीं की बेटी है.

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