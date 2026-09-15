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Bigg Boss 20: 'पंचायत' फेम आसिफ खान के कैरेक्टर पर उदिति ने उठाए सवाल! घरवालों पर भड़के बिग बॉस, दी सजा

बिग बॉस 20 के दूसरे हफ्ते की शुरुआत काजी तौकीर के वर्कआउट और कॉमेडी से हुई. आसिफ खान और उदिति के बीच छूने को लेकर तीखी बहस छिड़ गई. 3 खिलाड़ियों पर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही है.

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Uditi singh-aasif khan fight (Photo: Instagram @aasifkhan_1/Social Media)
Uditi singh-aasif khan fight (Photo: Instagram @aasifkhan_1/Social Media)

Bigg Boss 20 Written Update Episode 9: बिग बॉस 20 में सेकंड वीक की शुरुआत हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ शुरू हुई है. वीकेंड का वार में काजी तौकीर की तारीफ हुई. इसके बाद से ज्यादातर खिलाड़ी कंटेंट के लिए उनके साथ बैठने लगे. काजी संग मस्ती मजाक करने लगे. आसिफ खान और उदिति में जमकर लड़ाई हुई. नॉमिनेशन टास्क में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला. क्यों नाराज हुए बिग बॉस, चलिए जानते हैं शो के बड़े हाइलाइट्स...

काजी का क्रेजी वर्कआउट
काजी तौकीर के साथ शो की धमाकेदार शुरुआत हुई. उन्होंने सबको खूब हंसाया. काजी ने वर्कआउट चैलेंज लिया. उन्होंने स्काउट को जिम कराई. पूल किनारे शर्टलेस होकर टशन दिखाया. काजी की कॉमेडी ने सुबह-सबह सबको एनर्जी से भर दिया.

आसिफ-उदिति में लड़ाई
आसिफ खान और उदिति के बीच टशन देखने को मिला. आसिफ ने मस्ती मजाक में एक्ट्रेस को ताली मारी थी. इसका उदिति ने बड़ा बवाल मचाया. उदिति ने आसिफ से कहा कि ये उन्हें बदतमीजी लगी है. उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया. उन्हें पसंद नहीं कोई उन्हें बिना बात के छुए. आसिफ ने माफी मांगी. लेकिन उदिति ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें छुआ. इस स्टेटमेंट से आसिफ का दिल टूटा. गुस्से में एक्टर ने भी उदिति को भला बुरा कहा. जिसके बाद उनकी बहसबाजी देखने को मिली.

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नॉमिनेशन टास्क में पंगा
सभी कंटेंस्टेंट्स को बिग बॉस में नॉमिनेशन की प्रकिया के लिए बुलाया. उदिति, अमन, आम्रपाली, लव को सबसे ज्यादा वोट मिले. लेकिन बिग बॉस ने इस प्रक्रिया को खारिज किया. इस हफ्ते का नॉमिनेशन बिग बॉस ने खुद किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ घरवालों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉमिनेशन डिस्कस किया है. इसलिए बिग बॉस ने उन्हें दंड दिया है. बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स की क्लिप शेयर की है. जिसमें रोहिद, स्काउट, यंग, आसिफ नॉमिनेशन डिस्कस करते हुए दिखे. बिग बॉस ने सभी को लताड़ लगाई. बिग बॉस ने इन चारों को दोषी करार देते हुए उन्हें नॉमिनेशन की सजा दी. लेकिन घर के कैप्टन होने की वजह से रैपर यंग दंड से बच निकलते हैं. 

वहीं आसिफ खान बिग बॉस के फैसले से नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि अगर बिग बॉस से लड़ना पड़ेगा तो वो लड़ेंगे. आसिफ की बात सुनकर स्काउट इमोशनल हुए. आसिफ ने कहा कि बिग बॉस को अगर उन्हें घर भेजना है तो बेशक भेज दें. एक्टर को लगता है उनकी टीम के साथ मेकर्स ने पक्षपात किया है.

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