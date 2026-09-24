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रॉन्ग साइड से आई अल्टो ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचला, महिला चालक हिरासत में

ग्रेटर नोएडा के शारदा गोल चक्कर पर बुधवार शाम रॉन्ग साइड से आ रही अल्टो K10 ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें शारदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कार कब्जे में लेकर महिला चालक को हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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शारदा गोल चक्कर के पास हुआ हदसा.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
शारदा गोल चक्कर के पास हुआ हदसा.(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के शारदा गोल चक्कर के पास बुधवार शाम रॉन्ग साइड से आ रही अल्टो K10 कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में यातायात आरक्षी मोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि वह सड़क पर खून से लथपथ हालत में गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत शारदा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला कार चालक गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही थी. इसी दौरान उसने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया. महिला चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड... 'जूते तक नहीं पहन पाई, सिर्फ फोन लेकर निकली', प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई खौफनाक रात की आपबीती

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कैसे हुआ हादसा?

नॉलेज पार्क थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र में CNG पेट्रोल पंप शारदा हॉस्पिटल की तरफ से यातायात आरक्षी मोहित कुमार मोटरसाइकिल से शारदा गोल चक्कर की ओर आ रहे थे. तभी सामने से रॉन्ग साइड में आ रही अल्टो K10 कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.

महिला चालक हिरासत में

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पुलिस के मुताबिक, कार चला रही महिला की पहचान आकांक्षा के रूप में हुई है. वह आदित्य की पत्नी हैं और बड़ौत, जनपद बागपत की निवासी हैं. टक्कर के बाद मोहित कुमार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक को हिरासत में लिया गया है. इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस की ओर से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच के दौरान हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों को भी देखा जा रहा है.

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