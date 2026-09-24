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Faster Hair Growth Tips: बालों के झड़ने और टूटने से हैं परेशान? घर बैठे अपनाएं ये 5 आसान आदतें, तेजी से बढ़ेंगे बाल!

अगर आपको लगता है कि लंबे, घने और मजबूत बाल पाने के लिए महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ऐसा नहीं है. रोजाना की 5 आसान आदतें आपके बालों का टूटना कम कर उन्हें स्वस्थ और चमकदार बना सकती हैं. आइए आपको हेल्दी हेयर के लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगी.

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प्रोटीन-आयरन रिच फूड खाने चाहिए. (PHOTO:AI)
प्रोटीन-आयरन रिच फूड खाने चाहिए. (PHOTO:AI)

Faster Hair Growth Tips: बालों को खूबसूरती से जोड़ा जाता है और इसलिए हर कोई लंबे, सिल्की और घने बालों की चाह रखता है. लेकिन बदलते मौसम, प्रदूषण, डाइट की वजह से हेयरफॉल की समस्या से हर उम्र का इंसान आज गुजर रहा है. बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए सिर्फ महंगे शैंपू, सीरम या हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन हेयर ग्रोथ पर आपकी रोजाना की छोटी-छोटी आदतें भी बहुत असर डालती हैं. 

मगर लोग अक्सर इनको नजरअंदाज कर देते हैं, जिनकी वजह से बालों का झड़ना और टूटना लगातार बढ़ता रहता है. रोज-रोज ज्यादा हीट, बालों को जोर से कंघी करना, सही खानपान न लेना और स्कैल्प की देखभाल न करना बालों को कमजोर बना सकता है. अगर आप चाहती हैं कि बाल लंबे होने के साथ-साथ मजबूत भी रहें, तो अपनी डेली हेयर केयर रूटीन में इन 5 आसान आदतों को शामिल कर सकती हैं.

हफ्ते में 1-2 बार करें ऑयलिंग

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भारतीय घरों में बालों में तेल लगाने की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन समय के साथ अब तेल से लोगों ने दूरी जैसी बना ली है. मगर लंबे और घने बालों के लिए हफ्ते में एक या दो बार बालों और स्कैल्प पर तेल लगाने की आदत डालें. तेल को हल्का गुनगुना करके लगाने से ज्यादा जरूरी है कि मसाज बहुत ज्यादा जोर से न की जाए. तेल लगाने के करीब 1 से 2 घंटे बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें. इससे बालों में रूखापन और टूटने की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है.

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सोते समय बालों को दें कम रगड़ें

रातभर तकिए पर बालों के रगड़ने से बालों में उलझन और टूटने की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए रोने के लिए सिल्क या सैटिन पिलो कवर का इस्तेमाल करें. सोने से पहले बालों को बहुत टाइट बांधने के बजाय ढीली चोटी कर सकती हैं. इससे बालों पर खिंचाव कम रहेगा और उनका टूटना भी कम होगा.

रोज करें स्कैल्प मसाज

बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए स्कैल्प की देखभाल करना सबसे जरूरी है. रोजाना 3 से 5 मिनट हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करने की आदत डालें. उंगलियों के पोरों से गोल-गोल घुमाते हुए धीरे-धीरे मसाज करें. इससे स्कैल्प को आराम मिलता है और बालों की जड़ों की देखभाल बेहतर तरीके से हो सकती है. मसाज करते समय नाखूनों का इस्तेमाल करने से बचें.

हीट स्टाइलिंग को करें कम

बालों को बार-बार स्ट्रेटनर, कर्लर या तेज गर्म हवा से सुखाने पर बाल कमजोर और ड्राई हो सकते हैं. इसलिए कोशिश करें कि रोजाना हीट स्टाइलिंग न करें. हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना हो तो लो या मीडियम हीट रखें और हीट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें. जितना हो बालों को प्राकृतिक तरीके से सूखने दें, इससे बाल हेल्दी रहते हैं.

खाने में प्रोटीन और आयरन का रखें ध्यान

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बालों की मजबूती के लिए सिर्फ बाहर से की जाने वाली देखभाल काफी नहीं है. हमारी बॉडी को पर्याप्त पोषण मिलना भी जरूरी है. अपनी डाइट में दाल, पनीर, दही, अंडा, चना, राजमा, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज और मौसमी फल जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करें. प्रोटीन और आयरन जैसे पोषक तत्व बालों की सामान्य सेहत के लिए जरूरी होते हैं.

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