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दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. घटना भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां हमलावर फरार हो गया. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

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सांकेतिक तस्वीर: Pexels
सांकेतिक तस्वीर: Pexels

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. यह घटना भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है. 

जानकारी के मुताबिक, हमलावर मौके से फरार है और पुलिस को अब तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है. पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है.

कैसे हुई हत्या

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शख्स ई-रिक्शा से जा रहा था, तभी यमुनाबाजार अंडर पास के पास बदमाशों ने उसके साथ लूट की और उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने ई-रिक्शा चालक पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी उंगलियां कट गईं. 

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ हत्याकांड: अरविंद की गोली से ही हुई थी बेटे की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; चश्मदीद बच्ची ने दिया ये बयान

इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट SHO और क्राइम टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल हत्या और लूट के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है और बदमाशों की तलाश की जा रही है. 

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