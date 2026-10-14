गुजरात: रात में घर के आंगन में घुसा तेंदुआ, खूंटे से बंधे मवेशी पर हमला कर मार डाला, CCTV में कैद हुई घटना

गुजरात के पंचमहल में रात के अंधेरे में एक तेंदुआ घर के आंगन तक पहुंच गया. आंगन में एक मवेशी बंधा हुआ था. तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिससे मवेशी की मौत हो गई. घर में लगे CCTV में यह पूरी घटना कैद हो गई है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तेंदुए को दहशत बढ़ गई है.

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मामला पंचमहल जिले के कालोल तालुका के कालंत्रा गांव का है. तेंदुआ यहां देर रात घर के आंगन में दाखिल हुआ. घर के लोग उस वक्त सो रहे थे. आंगन में बंधे पशु को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ ही देर में उस पर हमला होने वाला है. तेंदुआ वहां पहुंचा और पशु पर झपट पड़ा. CCTV में रात के वक्त की ये पूरी घटना कैद हो गई है. हमले के दौरान हुई आवाज से घर के लोगों की नींद खुल गई. जब लोगों को आंगन में तेंदुए की मौजूदगी का पता चला, तो उन्होंने शोर मचाया. इसके बाद तेंदुआ वहां से भाग निकला. हालांकि, हमले में पशु की जान नहीं बच सकी.

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तेंदुआ किसी सुनसान जंगल या खेत में नहीं, बल्कि घर के आंगन में पहुंचा था. ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर अपने पशुओं को घर के बाहर या आंगन में बांधते हैं. ऐसे में अगर तेंदुए की आवाजाही आबादी वाले हिस्सों तक हो रही है, तो पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है.

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कालंत्रा गांव और आसपास के इलाके में तेंदुए की बार-बार आवाजाही देखी जा रही है. हालांकि, तेंदुआ किन रास्तों से गांव तक पहुंच रहा है और उसकी आवाजाही का दायरा कितना है, इस बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन घर में घुसकर पशु पर हमले की इस घटना ने ग्रामीणों में डर पैदा कर दिया है.

अब इस मामले में वन विभाग ने ग्रामीणों और पशुपालकों से सतर्क रहने की अपील की है. वन विभाग के मुताबिक, अगर किसी को तेंदुआ दिखाई देता है या वन्यजीव से जुड़ी कोई घटना सामने आती है, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दी जानी चाहिए.

विभाग ने यह भी कहा है कि लोग तेंदुए को खुद भगाने, पकड़ने या उसके करीब जाने की कोशिश न करें. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. तेंदुए के सामने अचानक पड़ने पर उसे घेरने या उकसाने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखना और विभाग को सूचना देना जरूरी है. फिलहाल, कालंत्रा गांव में तेंदुए के हमले में एक पशु की मौत हो गई.

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