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शराब पी और बिगड़ गई तबीयत... गुजरात में नकली RS पीने से एक की मौत, 6 अस्पताल पहुंचे

मामला के सामने आते ही पुलिस ने मुख्य सप्लायर गौतम सोलंकी का नाम आने के बाद 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया है. बड़ी मात्रा में बोतलें जब्त कीं, एफएसएल जांच शुरू कराई और लोगों से इस शराब से दूर रहने व तबीयत बिगड़ते ही अस्पताल पहुंचने की अपील की है.

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गुजरात एक ड्राई स्टेट है और यहां शराब बंद है. (सांकेतिक तस्वीर)
गुजरात एक ड्राई स्टेट है और यहां शराब बंद है. (सांकेतिक तस्वीर)

शराबबंदी वाले गुजरात के भावनगर में नकली और कथित जहरीली शराब पीने का मामला सामने आया है. इस मामले में उपेंद्रसिंह गोहिल की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं. पुलिस के मुताबिक, यह मामला घोघा के खरकड़ी गांव का है, जहां 16 अगस्त की रात शराब पार्टी के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई.

पूरी घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है. पुलिस ने नकली शराब बेचने वाले 4 तस्करों को हिरासत में लिया है. जांच में रॉयल स्टैग ब्रांड की नकली शराब बड़े पैमाने पर बिकने की बात सामने आई है, और लोगों से इसका सेवन नहीं करने की अपील की गई है.

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16 अगस्त की रात क्या हुआ

पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की रात करीब 7 दोस्तों ने शराब पार्टी की थी. इसी दौरान नकली शराब पीने से उपेंद्रसिंह गोहिल की हालत बिगड़ी और बाद में सर टी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घनश्यामसिंह जडेजा सदविचार अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि विश्वराजसिंह एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं. अन्य 4 अज्ञात लोगों का भी अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है.

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मृतक के भाई ने कहा कि 16 अगस्त की रात 4 दोस्तों ने इंग्लिश शराब की पार्टी की थी. शराब पीने के बाद उल्टी होने पर 3 लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया था. उन्होंने कहा कि उनके चचेरे भाई उपेंद्रसिंह की मौत हो गई है और शराब में जहर होने की आशंका है. मौत का सही कारण जानने के लिए बुधवार को उपेंद्रसिंह के शव का फोरेंसिक पोस्टमार्टम किया जाएगा.

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पुलिस जांच में क्या सामने आया?

भावनगर के एसपी नितेश पांडे ने कहा कि अन्य 6 लोग सर टी और 2 से 3 दूसरे अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं. पुलिस को पता चला है कि नकली शराब की बोतल पीने से ज्यादातर लोगों की तबीयत बिगड़ी है. तस्करों से शराब की बोतलें जब्त कर ली गई हैं. इस नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की तलाश जारी है. जिन खुदरा ग्राहकों को ये बोतलें बेची गई थीं, उन्हें ट्रेस कर उनसे संपर्क किया जा रहा है. कुछ लोगों की तबीयत फिलहाल ठीक है, फिर भी एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है.

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