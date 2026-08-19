मार्केट में एक स्‍टॉक की शानदार लिस्टिंग हुई है. एंट्री लेते ही इस स्‍टॉक ने 63 फीसदी का प्रीमियम दिया है. हालांकि इसके बाद भी इस शेयर में शानदार तेजी आई है और यह शेयर 10 फीसदी भाग चुका है. अभी भी इस शेयर पर शानदार वॉल्‍यूम क्रिएट हो रहा है.

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हम बात कर रहे है बिहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर की, जिसका IPO (Behari Lal Engineering Ltd IPO) 12 अगस्‍त को आया था और 14 अगस्‍त को क्‍लोज हो गया. 17 अगस्‍त को इसके शेयरों का अलॉटमेंट था और आज इसकी लिस्टिंग हुई है.

इस आईपीओ का कुल साइज 301.62 करोड़ रुपये था और 285 रुपये पर इसके शेयरों का अलॉटमेंट किया गया था. बुधवार को लिस्‍ट होने के बाद यह शेयर 465 रुपये पर पहुंच गए, जो इश्‍यू प्राइस से 63 फीसदी ज्‍यादा है.

लिस्‍ट होने के बाद 13 फीसदी भागा ये स्‍टॉक

465 रुपये पर लिस्‍ट होने के बाद भी शेयर में शानदार तेजी देखी जा रही है. सुबह 10.20 बजे तक यह शेयर 12.88 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर 524 रुपये पर पहुंच गया. अगर इश्‍यू प्राइस से देखा जाए तो यह 80 फीसदी की उछाल है.

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लिस्टिंग पर निवेशकों की कितनी हुई कमाई?

लिस्टिंग प्राइस के अनुसार, रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स ने 52 इक्विटी शेयरों का एक लॉट खरीदा और अपने 14,820 रुपये के निवेश पर लगभग 9,300 रुपये का लाभ अर्जित किया. इसी प्रकार, हाई नेटवर्थ वाले निवेशकों ने 728 इक्विटी शेयरों के 14 लॉट खरीदे और अपने 2.07 लाख रुपये के निवेश पर 1.31 लाख रुपये का लाभ कमाया है.

उम्‍मीद से बेहतर हुई लिस्टिंग

बिहारी लाल इंजीनियरिंग की लिस्टिंग उम्मीदों से बेहतर रही है. लिस्टिंग से पहले, बिहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयरों पर ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 130-135 रुपये प्रति शेयर था, जिससे निवेशकों को 45-47 प्रतिशत की लिस्टिंग बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा था. जब इश्यू की बोली प्रक्रिया बंद हुई, तब कंपनी के शेयरों पर जीएमपी लगभग 100 रुपये प्रति शेयर था.

आईपीओ खरीदारों की जमकर लगी बोली

कुल मिलाकर इस इश्यू को 108.44 गुना का शानदार सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें लगभग 33.67 लाख आवेदन आए और 22,900 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की बोलियां मिलीं. योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (QIBs) और गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) के लिए कोटा क्रमशः 165.33 गुना और 165.32 गुना सब्सक्राइब हुआ. खुदरा बोलीदाताओं के लिए कोटा 53.27 गुना सब्सक्राइब हुआ.

क्‍या करती है कंपनी?

1995 में स्थापित, पंजाब स्थित बिहारी लाल इंजीनियरिंग एक इंटिग्रेटेड लौह और इस्पात निर्माण कंपनी है जो अनुकूलित इंजीनियरिंग समाधानों में विशेषज्ञता रखती है. कंपनी महत्वपूर्ण औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सटीक इंजीनियरिंग वाले घटकों का निर्माण करती है, जिनमें मेटल रोल, इंजीनियरिंग कास्टिंग, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, फोर्जिंग सिल्लियां और शाफ्ट शामिल हैं.

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