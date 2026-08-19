4 सेकंड, 3 गोलियां और दहशत... लुधियाना के पिज्जा आउटलेट में ताबड़तोड़ फायरिंग, इस गैंग ने ली जिम्मेदारी!

पंजाब के लुधियाना में एक पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई. यह वारदात शहर के पॉश इलाके भाई रणधीर सिंह नगर में देर रात हुई. सामने आई CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि हमलावर आउटलेट के अंदर दाखिल हुए और महज 3 से 4 सेकंड के भीतर लगातार तीन गोलियां चला दीं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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यह सनसनीखेज वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज के मुताबिक, हमलावर पिज्जा आउटलेट के अंदर पहुंचे और कुछ ही सेकंड में फायरिंग शुरू कर दी. उन्होंने करीब 3 से 4 सेकंड के भीतर लगातार तीन गोलियां चलाईं और इसके बाद मौके से फरार हो गए. अचानक हुई इस फायरिंग से आउटलेट में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

इस गोलीबारी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट सामने आई है, जिसमें 'गोपी लाहोरिया ग्रुप' (Goppi Lahoriya Group) नाम के पेज ने लुधियाना के पिज्जा आउटलेट पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. हालांकि, पुलिस अभी इस सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पोस्ट वास्तव में वारदात को अंजाम देने वाले लोगों से जुड़ी है या फिर किसी ने फर्जी तरीके से इसे वायरल किया है.

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सोशल मीडिया पर सामने आई पोस्ट में लिखा है, 'मैं गोपी लाहोरिया... कल रात पिज्जा फ्रॉम मैक्सिको, जे ब्लॉक लुधियाना में फायरिंग हुई, वो हमने कार्रवाई है.' पोस्ट में आगे दावा किया गया है कि संबंधित लोग कथित तौर पर फोन कॉल को नजरअंदाज कर रहे थे, इसलिए 'छोटा सा ट्रेलर' दिखाया गया. पोस्ट में आगे धमकी देते हुए कहा गया है कि अगली बार गोली सीधे माथे पर लगेगी. पुलिस अब इस पोस्ट के साथ-साथ इसके पीछे मौजूद लोगों की भी जांच कर रही है.

फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम CCTV फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. फुटेज में हमलावरों की गतिविधियां और फायरिंग का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, जो जांच में अहम सुराग माना जा रहा है. पुलिस सोशल मीडिया पर सामने आए दावे और CCTV फुटेज के बीच भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल, पुलिस का मुख्य फोकस शूटरों तक पहुंचने और फायरिंग की वजह का पता लगाने पर है. साथ ही 'गोपी लाहोरिया ग्रुप' के नाम से सामने आई पोस्ट की भी तकनीकी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पोस्ट किस अकाउंट से की गई और इसका वारदात से कोई सीधा संबंध है या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही फायरिंग के पीछे की असली वजह और आरोपियों की भूमिका साफ हो सकेगी.

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पुलिस के मुताबिक, लुधियाना के भाई रणधीर सिंह नगर इलाके में देर रात एक पिज्जा आउटलेट को निशाना बनाकर तीन गोलियां चलाई गईं. हमलावरों ने बेहद कम समय में वारदात को अंजाम दिया और वहां से निकल गए. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें 'गोपी लाहोरिया ग्रुप' ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया और आगे भी गोली चलाने की धमकी दी. फिलहाल, CCTV फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सुरागों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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