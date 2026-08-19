पुरानी साड़ी-चादर की कतरन से घर पर बनाएं 5-10 हजार में मिलने वाला फ्लोर सोफा, 'फ्री' में होगा तैयार; देखते रह जाएंगे मेहमान

How To Make Floor Sofa AT Home: आजकल लोग घर को सजाने के लिए ऐसी चीजें पसंद करते हैं, जो देखने में स्टाइलिश होने के साथ-साथ इस्तेमाल में भी बेहद कंफर्टेबल हों. खासकर लिविंग रूम में लोग अब ऐसे फर्नीचर और डेकोर आइटम्स को जगह देना चाहते हैं, जो घर को खूबसूरत लुक देने के साथ आराम का भी एहसास कराएं. इन फर्नीचर्स में फ्लोर सोफा भी शामिल है. फ्लोर सोफा आजकल बहुत लोग अपने लिविंग रूम में लगाना पसंद करते हैं.



फ्लोर सोफा बाजार में 5 से 10 हजार रुपये का मिलता है. अगर आप भी अपने लिविंग रूम में सुंदर और स्टाइलिश फ्लोर सोफा लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बाजार से महंगा सोफा या नया फैब्रिक खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में रखे पुराने कपड़े, फटी चादरें और कपड़ों की बची हुई कतरन भी इसके काम आ सकती है. थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और मेहनत से इन बेकार कपड़ों को एक आरामदायक और स्टाइलिश फ्लोर सोफे में बदला जा सकता है. खास बात ये है कि इससे आपका खर्च भी काफी कम होगा और पुराने सामान का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाएगा. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.



सबसे पहले तैयार करें कपड़ों की कतरन

फ्लोर सोफा बनाने के लिए सबसे पहले घर में मौजूद पुराने और बेकार कपड़े इकट्ठा कर लें. इसमें पुरानी चादर, कपड़े के छोटे टुकड़े, दुपट्टे, पुराने सूती कपड़े या बाकी फैब्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, कपड़े की मोटी सिलाई, इलास्टिक, कॉलर, बटन वाली पट्टी और ऐसे हिस्से निकाल दें, जिनमें सुई आसानी से न जा सके.

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सभी कपड़ों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख लें. यही कतरन आगे फ्लोर सोफे की फिलिंग के काम आएगी.

पुरानी साड़ी से तैयार करें सोफे का बेस

अब एक पुरानी साड़ी लें और उसका बॉर्डर वाला हिस्सा काटकर अलग कर दें. साड़ी को डबल फोल्ड करके रखें और करीब 33 इंच चौड़ाई और 69 इंच लंबाई का फैब्रिक लें. चारों तरफ सिलाई करें, लेकिन एक तरफ करीब 10 इंच का गैप जरूर छोड़ें. इसी गैप से बाद में सोफे के अंदर फिलिंग भरी जाएगी.



अब कपड़े को फोर फोल्ड करके कॉर्नर पर मार्किंग करें. मार्किंग के हिसाब से कॉर्नर्स को काटें और चारों कोनों पर सिलाई कर दें.

फ्लोर सोफे का बेस ऐसे करें तैयार. (Photo: AI Generated)

कपड़ों की कतरन से भरें सोफा

सोफे का बेस तैयार होने के बाद उसे सीधा करें और जो कपड़ों की कतरन आपने तैयार की थी, उसे अंदर भरना शुरू करें. कतरन को थोड़ा-थोड़ा करके दबाते जाएं, ताकि फिलिंग हर तरफ बराबर रहे और सोफा कहीं से ज्यादा ऊंचा या कम ऊंचा न हो. जब पूरा सोफा अच्छी तरह भर जाए, तो बचे हुए खुले हिस्से को हाथ से सुई-धागे की मदद से बंद कर दें.

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फिलिंग को जगह पर रखने के लिए लगाएं टांके

अब सोफे की फिलिंग को एक जगह जमा होने से रोकने के लिए पूरे फैब्रिक पर बराबर दूरी पर मार्किंग करें. करीब 2-2 इंच के अंतर पर टांके लगाए जा सकते हैं.

इसके लिए मजबूत धागे और बड़ी सुई का इस्तेमाल करें. ऊपर और नीचे दोनों तरफ छोटे कपड़े का टुकड़ा लगाकर सुई आर-पार निकालें और धागे को अच्छी तरह खींचकर गांठ लगा दें. इससे फिलिंग अपनी जगह पर बनी रहेगी और सोफा इस्तेमाल करने पर अंदर की कतरन इधर-उधर नहीं खिसकेगी.

ऐसे लगाएं टांके. (Photo: AI Generated)

चारों किनारों पर करें रनिंग स्टिच

इसके बाद सोफे के चारों किनारों पर फिलिंग को हल्का-सा पकड़ते हुए करीब एक इंच की दूरी पर रनिंग स्टिच करें. इससे सोफे के किनारे अच्छी तरह शेप में आ जाएंगे और पूरा फ्लोर सोफा ज्यादा फिनिश्ड और रेडीमेड जैसा नजर आएगा.

इस बात का ध्यान रखें कि फिलिंग में ऐसे कपड़े न डालें, जिनमें सुई आसानी से न जा सके. मोटे या बहुत सख्त हिस्सों को पहले ही अलग कर देना बेहतर है.

अब तैयार करें स्टाइलिश कवर

फ्लोर सोफा तैयार होने के बाद आप चाहें तो इसके लिए अलग से कवर भी बना सकते हैं. इसके लिए कोई मोटा और मजबूत फैब्रिक लें. सोफे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से कपड़े की कटिंग करें और सिलाई के लिए करीब एक-एक इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखें.

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कॉर्नर्स की मार्किंग करते समय अगर सोफे की ऊंचाई 5 इंच है, तो करीब 4.5 इंच की मार्किंग करके कपड़े के कॉर्नर्स काटे जा सकते हैं. इसके बाद दो कॉर्नर्स की सिलाई करें और बाकी दो हिस्सों को जिप लगाने के लिए छोड़ दें.

जिप लगाकर बनाएं रिमूवेबल कवर

कवर के पीछे की तरफ जिप लगाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर कवर को आसानी से निकाला और धोया जा सके. जिप को दोनों तरफ मजबूती से सिलाई करें और ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा दें. इसके बाद बचे हुए कॉर्नर्स को सिलकर कवर को अंदर से सीधा कर लें. अब तैयार कवर को फ्लोर सोफे पर चढ़ा दें. आपका पुरानी चादर और बेकार कपड़ों की कतरन से बना कंफर्टेबल फ्लोर सोफा तैयार है.

ये सोफा देखने में सुंदर लगता है. (Photo: AI Generated)

कम खर्च में बदल जाएगा लिविंग रूम

घर पर बने फ्लोर सोफे की सबसे खास बात ये है कि इसे बनाने में घर में पड़े पुराने कपड़ों का इस्तेमाल हो जाता है. आप अपनी पसंद के फैब्रिक से इसका कवर बनाकर इसे लिविंग रूम, बेडरूम, बालकनी या बच्चों के बैठने की जगह पर रख सकते हैं. अलग-अलग रंगों और डिजाइन के कवर से इसे घर की डेकोरेशन के हिसाब से भी कस्टमाइज किया जा सकता है.

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