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छात्र ने पानी की बोतल में किया पेशाब, प्रिंसिपल बोले- Taste खराब हो गया तो चॉकलेट खाओ

आरोन के एक सरकारी स्कूल में छात्र ने अन्य छात्राओं को परेशान करने के लिए उनकी पानी की बोतल में पेशाब कर दिया. जब प्रिंसिपल से शिकायत की गई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय छात्राओं से चुप रहने को कहा.

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(सांकेतिक तस्वीर: Pixabey)
(सांकेतिक तस्वीर: Pixabey)

मध्य प्रदेश के आरोन तहसील के घटावदा सरकारी स्कूल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. छठी कक्षा के एक छात्र ने कथित पर एक छात्रा की पानी की बोतल में पेशाब कर दिया. जब इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की गई तो प्रिसंपिल ने छात्रों से कहा कि अगर मुंह का स्वाद खराब हो गया है तो चॉकलेट खा लो ठीक हो जाएगा.

बताया जा रहा है कि छठी कक्षा के छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्राओं को परेशान करने के लिए उनकी पानी की बोतल में पेशाब कर दिया. जब एक छात्रा ने पानी पीने के लिए अपनी बोतल का ढक्कन खोला तो उसमें से अजीब बदबू आई. छात्रा को शक हुआ तो उसने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की. प्रिंसिपल ने पानी की बोतल चेक की तो उसमें से बदबू आ रही थी. मामले को गंभीरता से लेने की बजाय प्रिंसिपल ने और अजीब टिप्पणी करते हुए छात्राओं से कहा, "मुँह का स्वाद खराब हो गया है तो चॉकलेट खा लो ठीक हो जाएगा. इस बात को यहीं खत्म कर दो किसी से कहना नहीं."

प्रिंसिपल की टिप्पणी सुनकर बच्चियां हैरान रह गईं और उन्होंने घर जाकर अपने परिजनों से शिकायत की. इसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया. उन्होंने आरोपी छात्र को स्कूल से निकालने की मांग की. मामला बढ़ने पर SDM मंजूषा खत्री के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि छात्र ने पांच बच्चियों की बोतल में पेशाब कर दिया गया था. छात्र के परिजनों को बुलाकर उसकी काउंसिलिंग की गई. 

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यह भी पढ़ें: मुंबई-दिल्ली ट्रेन में विदेशी ने चलाया फायर एक्सटिंग्विशर, बाद में हो गई मौत

प्रिंसिपल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्कूल में होने से ही इनकार कर दिया. प्रिंसिपल का कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वे स्कूल में थे ही नहीं, वे ऑडिट करने के लिए आरोन से गुना गए थे. वहीं दूसरी ओर, छात्राओं का आरोप है उन्होंने जब प्रिंसिपल से मामले की शिकायत की थी तो उन्होंने उन्हें चॉकलेट खाकर मुंह का स्वाद बदलने की सलाह दी थी. 

कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित की है. कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने इसे बेहद शर्मनाक मामला बताया है. उन्होंने बताया कि मामले में जांच रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी. 

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