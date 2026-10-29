scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'समस्या रोशनी का त्योहार नहीं, पटाखे हैं', सुप्रीम कोर्ट की सलाह- विराट कोहली जैसी हस्तियों से फैलाएं जागरूकता

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर नियमों का पालन न कराने के लिए दिल्ली सरकार और CAQM को फटकार लगाई. बेंच ने कहा कि आदेश सिर्फ अकादमिक बन गए हैं. कोर्ट ने पूछा कि प्रवर्तन टीमें इलाकों में गईं या नहीं और क्या आंकड़े जुटाए गए. कोर्ट ने जागरूकता के लिए विराट कोहली जैसी हस्तियों की मदद लेने को भी कहा.

Advertisement
X
पटाखों पर अपने आदेशों के पालन और प्रदूषण रोकने के उपायों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CAQM से सवाल किए (File Photo: ITG)
पटाखों पर अपने आदेशों के पालन और प्रदूषण रोकने के उपायों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CAQM से सवाल किए (File Photo: ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों में पटाखों पर नियम लागू न कराने के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि आदेशों का पालन न होने से वे सिर्फ "अकादमिक" रह गए हैं और बार बार उल्लंघन "मजाक" है. एमिकस रिपोर्ट के मुताबिक CAQM की 29 इकाइयों में से सिर्फ नौ काम कर रही हैं.

बेंच ने पूछा, "आपने असल में किया क्या है? वरना आदेश देने का क्या मतलब, यह मजाक बन जाता है." कोर्ट ने जानना चाहा कि पिछले साल के आदेशों के बाद बनी प्रवर्तन टीमें तय इलाकों में गईं या नहीं, कब गईं और क्या आंकड़े जुटाए. उसने यह भी पूछा कि जहां एक्यूआई बढ़ा और जहां नहीं बढ़ा, उनका कोई आकलन हुआ या नहीं.

कोर्ट ने कहा, "अगले साल आप ऐसा ही जवाब किसी दूसरी बेंच को देंगे, जब हम यहां नहीं होंगे." उसने अधिकारियों से अब ऊंचे स्तर पर सोचने को कहा. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकारियों के लिए आमने सामने का मामला नहीं, "हर जीवित प्राणी" से जुड़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

digital fraud
'डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को बैंक दे मुआवजा', जवाबदेही पर SC की टिप्पणी
Mamata Banerjee Supreme Court Case
I-PAC छापेमारी मामले में बढ़ेंगी ममता बनर्जी की मुश्किलें? फैसला सुरक्षित
Firecracker
दिवाली के बाद SC में ग्रीन क्रैकर्स पर होगी सुनवाई, पटाखों पर बैन की मांग
Mahua Moitra
महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, निवेशकों से जुड़ी ये मांग खारिज
Sanjay Raut Apologises ‘Unconditionally’ to CJI Surya Kant, Supreme Court Summons Him on November 17
'कोर्ट के अपमान का इरादा नहीं था', संजय राउत ने CJI से मांगी माफी

बेंच ने साफ किया कि वह त्योहारों को लेकर जनभावना समझती है और धार्मिक पहलू पर बात नहीं कर रही. सवाल बस यह है कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना त्योहार कैसे मनाया जाए. कोर्ट ने कहा, "हम पूरी तरह रोक के पक्ष में नहीं हैं, हम संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं." अधिकारियों से कहा गया कि वे उन दो दिनों पर खास ध्यान दें जब पटाखे चलाने की छूट है और पक्का करें कि अफसर जमीन पर निगरानी करें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिवाली के बाद SC में ग्रीन क्रैकर्स पर होगी सुनवाई, पटाखों पर बैन की मांग

कोर्ट ने पूछा कि क्या सिर्फ पटाखों की बिक्री पर नियम काफी हैं, क्योंकि व्यापारी मांग और आपूर्ति देखकर ज्यादा से ज्यादा कारोबार करेंगे. बेंच ने कहा कि दिक्कत "रोशनी के त्योहार" से नहीं, पटाखों से है. पहले लोग दीये जलाते थे और वह सुंदर लगता था. आम लोगों पर मुकदमे नहीं हो सकते, इसलिए आदेशों को लागू कराना ही रास्ता है. कोर्ट ने जागरूकता के लिए विराट कोहली जैसी जानी मानी हस्तियों की मदद लेने का सुझाव दिया.

सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है और वह प्रदूषण के मौसम के लिए तैयार है. आने वाली सर्दियों के लिए 608 एंटी स्मॉग गन, ईवी चार्जिंग ढांचा, हरियाली और बेहतर निगरानी के इंतजाम गिनाए गए. कोर्ट ने पूछा कि अनुपालन और असर की रिपोर्ट कहां है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका में 'रामायण' को मिले पॉजिटिव रिव्यू, खुश हुए अनुपम खेर, जटायु पर किया रिएक्ट |
    Karwa Chauth 2026: दिल्ली-NCR में बादलों ने ढका चांद, कैसे खोलें करवा चौथ का व्रत? |
    'समझौता ईरान में, रक्षा मंत्री पाकिस्तान में', ख्वाजा आसिफ संसद में हुए शर्मसार |
    अरुण फरेरा को 2 लाख रुपये मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला |
    Healthwealth Summit : लंबी उम्र जीनी है तो नई चीजें सीखते रहें, मांसपेशियों को मजबूत रखना भी जरूरी  |
    UP के प्रयागराज में नीले ड्रम से निकले करोड़ों रुपये, VIRAL हुआ VIDEO |
    AI और रील्स के दौर में कितनी सेफ है आपकी सेहत? हेल्थ वेल्थ समिट में 'द एंग्री डॉक' ने दिए सटीक जवाब |
    साइक्लोन अर्नब से हो गया बुरा हाल, अम‍ित शाह ने की सीएम नायडू से बात |
    MLC चुनाव: वाराणसी सीट पर मि‍ली जीत पर अख‍िलेश यादव ने BJP पर साधा न‍िशाना |
    कैमरे से सत्ता को ललकारा, अब अपने ही देश में जेल! ईरान के जफर पनाही की कहानी
    Advertisement